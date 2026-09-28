Gần 8h ngày 28/9, khu vực đường dẫn lên cầu Nhật Tân, hướng từ Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, xảy ra ùn tắc.

Đáng chú ý, tại làn đường dành cho ô tô có đến 3 hàng xe đi chậm để lên cầu.

Ở khu vực đường dẫn lên cầu từ đường An Dương Vương, cũng có đến 3 hàng ô tô di chuyển chậm.

Còn ở trên cầu, các xe di chuyển chậm, đi thành hàng theo hướng sân bay Nội Bài. Ước tính tốc độ di chuyển của ô tô khoảng 50-60km/h.

Ở chiều đường ngược lại, hướng từ cầu vào trung tâm thành phố, dòng phương tiện bị ùn tắc ngay từ đường dẫn lên cầu. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực đầu cầu xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô tại làn 1 (làn sát lan can cầu), khiến các phương tiện phải di chuyển chậm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, nguyên nhân ùn tắc tại cầu Nhật Tân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, việc hạn chế một số phương tiện lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công dự án trạm cân khiến lượng xe dồn về cầu Nhật Tân tăng cao. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng đang trong quá trình làm quen với việc nhận biết khoảng cách theo vạch sơn mới.