Chiều 28/9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng đấu tranh, xử lý các nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên YouTube, Facebook.

Trong đó, 3 đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu gồm Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, SN 1990, Hưng Yên), Nguyễn Văn Dũng (tức “Dũng trọc Hà Đông”, SN 1968, Hà Nội) và Phạm Huy Tuyền (SN 1987, Hải Phòng).

"Dũng trọc Hà Đông" (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Bộ Công an

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến kênh YouTube "Đời TV" về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" (Điều 288 BLHS).

17 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Tiến Mạnh ("Thật Mạnh") và Nguyễn Ngọc Túy (SN 1992, Hà Nội) - chủ mưu, cầm đầu; Bàn Văn Huấn, Vũ Duy Mẫn, Lê Đình Quyền, Vũ Bá Đằng (ê-kíp sản xuất, đạo diễn, quay phim, đạo cụ); Nguyễn Văn Dũng ("Dũng trọc Hà Đông"), Nguyễn Văn Giang ("Giang Rồng"), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy (diễn viên tham gia đóng phim).

Theo Bộ Công an, Mạnh và Túy lập kênh YouTube "Đời TV", thuê ê-kíp sản xuất phim drama bạo lực; đồng thời rủ rê "Dũng trọc Hà Đông", "Giang Rồng" cùng người thân, người theo dõi tham gia diễn xuất để tăng tương tác và nổi tiếng.

Những lần vướng vòng lao lý của Dũng "trọc Hà Đông"

Năm 2013, Dũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Vụ án liên quan đến việc Dũng cùng một số người khác gây rối tại một vũ trường ở Hà Nội, trong đó có việc sử dụng súng.

Sau khi chấp hành xong hình phạt, Dũng tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một nhân vật có ảnh hưởng trong một bộ phận cộng đồng “giang hồ mạng”.

Đáng chú ý, Dũng từng nhận Ngô Bá Khá (tức Khá “Bảnh”) làm con nuôi. Hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trước đó, tháng 9/2020, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), phát hiện một nhóm người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

"Dũng trọc Hà Đông" có mặt tại quán karaoke vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an khởi tố Nguyễn Văn Dũng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án sau đó được đưa ra xét xử tại TAND TP Hòa Bình. Ngày 21/5/2021, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng 3 năm 6 tháng tù về tội danh này.

Bản án này đánh dấu lần thứ hai Dũng bị đưa ra xét xử trong một vụ án hình sự.