Lời khai của Shark Bình tại tòa; Công an làm việc với người tung tin 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 có khả năng vượt biên,... là các tin tức thời sự đáng chú ý trong sáng ngày 31/10/2026.

Shark Bình khai tại tòa: Chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra

Sáng 30/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác, HĐXX dành thời gian thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội Rửa tiền.

Shark Bình trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Tại tòa, Shark Bình khai nhận với thái độ bình tĩnh. Bị cáo thừa nhận cáo buộc và trình bày đã khởi nghiệp với Công ty Ngân lượng từ năm 2018. Do bị cáo còn quản lý khoảng 40 công ty khác nên rất bận, cũng không quá sâu sát với Công ty Ngân Lượng.

Đối với Công ty Ngân lượng, bị cáo đưa ra chủ trương phải xem xét thấu đáo các khiếu kiện, bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Thời gian đầu, có một số khách hàng là những nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam, bị cáo không để ý lắm. Nhưng sau đó, số lượng khách hàng tăng dần, công ty của Phó Đức Nam trở thành khách hàng lớn của Công ty Ngân Lượng.

Theo trình bày của bị cáo Nguyễn Hòa Bình, sau khi các nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam tăng về số lượng, Công ty của Mr Pips trở thành khách hàng lớn, Công ty Ngân lượng có chính sách chăm sóc, hỗ trợ đặc biệt và bị cáo Tâm được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng này.

Từ đây, hai bên mới bắt đầu gặp gỡ, trao đổi. Sau này, nhiều nhà đầu tư trên các sàn của Phó Đức Nam bắt đầu có khiếu nại, bị cáo thấy không ổn.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai, chưa từng gặp Phó Đức Nam. “Thời điểm đó bị cáo không biết có người là Mr Pips tồn tại trên đời, cho đến khi anh ta bị bắt, báo chí đưa tin thì bị cáo mới biết Mr Pips là khách hành của mình”, Shark Bình khai.

HĐXX tiếp tục hỏi Shark Bình cảm thấy thế nào về việc bị truy tố.

HĐXX hỏi: Biết đâu HĐXX không kết tội bị cáo thì sao? Bị cáo Bình đáp: “Bị cáo có số đi tù nên chấp nhận”.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình định trình bày đôi lời về sự vấp ngã của mình nhưng bị thẩm phán ngắt lời, cho biết bị cáo sẽ có thời gian trình bày sau.

Công an làm việc với người tung tin 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 có khả năng vượt biên

Ngày 30/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa làm việc với ông N.Q.H. (50 tuổi, trú TPHCM) để làm rõ hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Lực lượng công an tổ chức vây bắt phạm nhân trốn Trại giam A2. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, ngày 28/10, ông H. sử dụng tài khoản Facebook và TikTok cá nhân để livestream, đăng tải thông tin sai sự thật về hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (xã Diên Lâm, Khánh Hòa).

Cụ thể, ông H. cho rằng hai phạm nhân này đã trộm xe máy và di chuyển về hướng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, có khả năng vượt biên.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. thừa nhận những thông tin trên chỉ là tin đồn, chưa được kiểm chứng và bản thân tự cắt ghép video nhằm thu hút sự chú ý.

Phòng An ninh mạng khẳng định tin tức về việc 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã di chuyển đến cửa khẩu quốc tế Bờ Y là không có căn cứ. Tin đồn này không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện manh mối về các đối tượng đang trốn chạy, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất và không tự ý tiếp cận hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Cấm xe tải, ô tô khách đường cửa ngõ TPHCM để thi công ga ngầm metro số 2

Sở Xây dựng TPHCM thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) từ ngày 7/11.

Việc tổ chức lại giao thông trên nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư.

TPHCM đang tăng tốc thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đó, đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) sẽ cấm xe tải và ô tô khách (ngoài trừ xe buýt) lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen.

Lộ trình thay thế: Trường Chinh → Trương Công Định → Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → Đồng Đen → Trường Chinh.

Các loại ô tô từ các đường nhánh với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.