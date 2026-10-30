Nữ giám đốc ở Cà Mau bị điều tra vụ chiếm đoạt hơn 34,8 tỷ đồng; một nữ sinh ở Đà Nẵng tử vong sau khi ăn lá ngón,... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 30/10/2026.

Nữ giám đốc ở Cà Mau bị điều tra vụ chiếm đoạt hơn 34,8 tỷ đồng

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú (Xóm Mới, xã Phong Thạnh), đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Thị Kiểng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Thị Kiểng bị tố giác đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền liên quan hơn 34,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Một nữ sinh tử vong sau khi ăn lá ngón

Một nữ sinh tử vong, 4 học sinh khác được đưa đi cấp cứu sau khi ăn lá ngón tại xã biên giới Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Sáng 29/10, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, xác nhận địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 28/10, trong giờ nghỉ trưa, nhóm 5 nữ sinh tại điểm trường liên cấp xã Hùng Sơn (điểm trường xã Ch’Ơm cũ) rủ nhau ra khu vực phía sau một nhà dân chơi. Sau đó, các em hái lá ngón ăn.

Nhóm học sinh gồm R.T.N.U. (SN 2014), R.T.B.Q., P.T.H.T., R.T.S.P.T.M. và T.N.T.M.H. (cùng SN 2013), đều trú tại xã Hùng Sơn.

Phát hiện sự việc, nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng đưa cả 5 em đến Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 14h50 cùng ngày, nữ sinh T.N.T.M.H. tử vong. Bốn học sinh còn lại hiện sức khỏe đã ổn định.

Bắt Chủ tịch, Giám đốc và kế toán trưởng Công ty ngói cao cấp ở Phú Thọ

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động kế toán tại Công ty cổ phần ngói cao cấp AMADO (Công ty AMADO).

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty AMADO. Ảnh: CACC

Các bị can gồm Ngô Anh Tuấn (57 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Huy Thức (46 tuổi), Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Hồng (43 tuổi), nguyên Giám đốc kinh doanh và Vũ Thị Tân (43 tuổi), Kế toán trưởng.

Cả 4 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân bị bắt tạm giam. Riêng Nguyễn Văn Hồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.