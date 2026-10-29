Bắt tạm giam 3 kế toán liên quan vụ tham ô hơn 18 tỷ đồng; Hà Nội chốt cơ chế bồi thường, cấp sổ cho người mua nhà tại 12 dự án Mường Thanh... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 29/10/2026.

Bắt tạm giam 3 kế toán liên quan vụ tham ô hơn 18 tỷ đồng

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Động thái này được thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra từ tháng 1/2026 tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Ba bị can bị khởi tố đều là kế toán phụ trách Chi nhánh, gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979), Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982, cùng trú xã Bình Gia).

Quá trình điều tra xác định, các bị can trên thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (SN 1989, trú xã Bình Gia) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh thực hiện hành vi chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

Hà Nội chốt cơ chế bồi thường, cấp sổ cho người mua nhà tại 12 dự án Mường Thanh

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, danh sách 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; CT8 và CT10 Đại Thanh; CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ; Khu nhà ở Xa La.

Với cư dân có nguồn thu nhập duy nhất từ hoạt động kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng, chủ đầu tư phải chi trả khoản hỗ trợ tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng. Ảnh: Hồng Khanh

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn.

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Võ Đăng Dũng đồng tình ban hành nghị quyết nhằm xử lý các vi phạm kéo dài nhiều năm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo ông Dũng, việc di dời, phá dỡ nhà ở sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, lao động, học tập của người dân. Do đó, ông đề nghị thành phố hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể cho cấp xã khi thực hiện thẩm quyền quyết định buộc phá dỡ, thu hồi khoản thu bất hợp pháp và tổ chức cưỡng chế nếu chủ đầu tư không tự giác chấp hành.

Đại biểu Cấn Thị Việt Hà, Tổ đại biểu số 13, cho rằng nghị quyết cần giải quyết các tồn tại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Bà đề nghị UBND thành phố làm rõ cơ chế, giải pháp xử lý những vướng mắc về hồ sơ đất đai và trường hợp chủ đầu tư không lưu giữ hoặc không cung cấp bản vẽ hoàn công, hợp đồng.

Nữ sinh viên tử vong bất thường tại phòng trọ

Ngày 28/10, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên N.T.T.K. (19 tuổi, quê Đắk Lắk) tử vong tại phòng trọ.

Khi đến bệnh viện, nữ sinh viên được xác định đã tử vong. Ảnh: N.M

N.T.T.K. là sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Quy Nhơn. Theo thông tin ban đầu, ngày 26/10, bạn không liên lạc được với K. nên khoảng 22h cùng ngày, một người bạn ở cùng dãy trọ đến phòng kiểm tra tình hình.

Tại đây, người bạn phát hiện K. nằm bất động trong nhà vệ sinh nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, K. được xác định đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.