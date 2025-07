Từ đầu tháng 7, Thanh tra Bộ Công an đã sử dụng số 090.111.6789 làm số điện thoại đường dây nóng Bộ Công an thay thế cho số điện thoại cũ.

Thanh tra Bộ Công an cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại này tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7288 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an qua đường dây điện thoại nóng của Bộ Công an. Đường dây nóng mà Thanh tra Bộ Công an được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng là số điện thoại: 069.232.6555.