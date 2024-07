Mới đây, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã gửi thư ngỏ phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin và hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Còn tại Trà Vinh, Công an tỉnh cho biết, từ ngày 26/7, Giám đốc Công an tỉnh này sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp đến Zalo của Giám đốc Công an tỉnh, qua đường dây nóng 084.345.8484.

Sau khi tiếp nhận, thông tin của người dân cung cấp sẽ nhanh chóng được chuyển đến Phòng CSGT Công an tỉnh hoặc Công an cấp huyện để tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc tổ chức xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Vĩnh Long, Tiền Giang, Giám đốc Công an hai tỉnh này cũng có thư ngỏ về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tại Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh vừa công khai số điện thoại tiếp nhận tin phản ánh.

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Việc công khai số điện thoại đường dây nóng, những lá thư ngỏ của Giám đốc Công an tỉnh, thành như nói trên là một cách làm hay, thiết thực, cho thấy sự chủ động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chủ động tạo sự an toàn cho người dân. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận từ người dân.

Đơn cử, hồi tháng 3 vừa qua, Công an Trà Vinh đã triển khai thực hiện mô hình “Lực lượng CSGT phản ứng nhanh với hành vi vi phạm nồng độ cồn”. Theo đó, người dân phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia thì gọi vào số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Qua 3 tháng triển khai thực hiện (từ ngày 26/3 - 26/6), mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo được sự lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đồng thuận, đánh giá cao, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm TTATGT ở Trà Vinh.

Theo đó, lực lượng CSGT ở Trà Vinh đã tiếp nhận, triển khai lực lượng kịp thời xử lý 53 tin tố giác về hành vi vi phạm nồng độ cồn của người dân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh.

Theo đánh giá của CSGT, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đáng kể.

CSGT Công an tỉnh Trà Vinh kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh

Hay trước đó, ngày 8/9/2023, Đại tá Trần Xuân Ánh cũng công bố số điện thoại đường dây nóng 084.345.8484 và nhận được sự quan tâm của dư luận. Sau khi công bố đường dây nóng, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận hơn 1.000 cuộc gọi và tin nhắn.

Đại tá Trần Xuân Ánh đã chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ, thu thập đủ chứng cứ khởi tố nhiều vụ án liên quan đến các đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản…

Mong muốn của Giám đốc Công an

Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được CSGT TPHCM triển khai quyết liệt và đạt nhiều hiệu quả.

Người dân đã tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông cho lực lượng CSGT xác minh, xử lý theo quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ tình hình đó, trong lá thư ngỏ mới đây, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tích cực cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ CSGT”, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông...

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, người dân kịp thời cung cấp thông tin, hình ảnh cho lực lượng CSGT.

“Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm bảo đảm bí mật về thông tin của tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm”, thư ngỏ của Đại tá Dũng khẳng định.

CSGT Vĩnh Long tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Còn Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi mọi người tự chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mỗi người dân là một “tuyên truyền viên” phối hợp với lực lượng chức năng, chung tay xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Tại Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh công khai số điện thoại tiếp nhận tin phản ánh.

Theo đó, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng bằng gọi điện hoặc nhắn tin qua những kênh sau:

Đường dây nóng Công an tỉnh Đồng Nai: 099.339.1112. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh: 099.338.3399. Chánh Thanh tra Công an tỉnh: 099.339.3737.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là biện pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Công an Đồng Nai mong muốn nhận được sự hợp tác của người dân trong việc kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng. Mọi thông tin phản ánh sẽ được tiếp nhận và xử lý một cách nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.