Đó cũng là giá trị mà cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, kiên trì theo đuổi nhiều năm qua.

Nền tảng khoa học - yếu tố tạo nên sự khác biệt

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân khiến nhiều người thất bại trong hành trình cải thiện sức khỏe không nằm ở việc thiếu quyết tâm, mà ở việc thiếu kiến thức đúng và phương pháp phù hợp. Không ít người áp dụng các biện pháp giảm cân cấp tốc, ăn kiêng cực đoan hoặc tập luyện quá sức, dẫn đến mất khối cơ, rối loạn chuyển hóa, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch và nội tiết.

“Tôi khoẻ đẹp hơn” đã tạo nên một phong trào sống khoẻ, lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

Xuất phát từ thực tế đó, “Tôi khỏe đẹp hơn” được xây dựng như một mô hình truyền thông - thực hành sức khỏe cộng đồng dựa trên các nguyên tắc khoa học đã được kiểm chứng. Cuộc thi không đặt nặng hình thể hay thành tích ngắn hạn, mà kiên định với triết lý: dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý, duy trì kỷ luật và lắng nghe cơ thể.

Đại diện BTC tặng hoa tri ân ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành cuộc thi.

Người tham gia không chỉ thay đổi thói quen ăn uống và vận động, mà còn được tiếp cận hệ thống kiến thức bài bản về cân bằng dinh dưỡng, tăng cường khối cơ, kiểm soát mỡ và phục hồi thể lực. Cách tiếp cận này giúp quá trình thay đổi diễn ra an toàn, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người trẻ đến trung niên, từ người thừa cân đến những người đang phục hồi sau bệnh tật.

Sau 4 mùa tổ chức với hơn 15.000 người tham gia, “Tôi khỏe đẹp hơn” đã vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi về hình thể, trở thành một phong trào thực hành lối sống khỏe có chiều sâu. Các số liệu ghi nhận cho thấy 99,1% ứng viên có sự thay đổi rõ rệt về các chỉ số cơ thể và 98% tiếp tục lan tỏa lối sống tích cực tới gia đình, người thân và cộng đồng xung quanh.

Khi sự thay đổi cá nhân tạo nên hiệu ứng cộng đồng

Giá trị của nền tảng khoa học chỉ thực sự được khẳng định khi được áp dụng vào đời sống thực. Những câu chuyện từ các ứng viên tham gia cuộc thi là minh chứng rõ nét.

Các ứng viên đạt giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 4

Ngô Xuân Bách - Giải Đặc biệt mùa thứ tư - từng nặng trên 100kg, đối mặt với mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ. Thay vì lựa chọn phương pháp cực đoan, anh kiên trì điều chỉnh dinh dưỡng, tập luyện đều đặn và duy trì kỷ luật. Kết quả, anh giảm 23kg, thu gọn 21cm vòng eo, thể lực cải thiện rõ rệt. Quan trọng hơn, sự thay đổi đó còn lan tỏa tới gia đình, giúp mẹ anh cải thiện sức khỏe tim mạch và chất lượng giấc ngủ.

Nguyễn Thị Vân - giáo viên tại Quảng Ngãi - từng đối mặt với thiếu máu não, viêm dạ dày và thoái hóa đa khớp. Lựa chọn thay đổi lối sống một cách bài bản, sau ba tháng, chị giảm 16kg, thu gọn 18cm vòng eo, sức khỏe và tinh thần cải thiện đáng kể. Từ chính sự thay đổi đó, đồng nghiệp và học trò của chị bắt đầu quan tâm hơn tới việc vận động và chăm sóc sức khỏe.

Sức mạnh cộng đồng - yếu tố giữ cho sự thay đổi không bị đứt gãy

Các chuyên gia nhận định, dù phương pháp đúng đến đâu, việc thay đổi lối sống sẽ rất khó duy trì nếu thiếu sự hỗ trợ từ môi trường xung quanh. Đây cũng là điểm khác biệt của “Tôi khỏe đẹp hơn” khi xây dựng cộng đồng thực hành lối sống khỏe, nơi người tham gia luôn có sự đồng hành của chuyên gia, huấn luyện viên và những người cùng mục tiêu.

Ứng viên Tôi khoẻ đẹp hơn luôn có sự đồng hành từ chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên, KOL truyền cảm hứng và cộng đồng những người cùng mục tiêu.

Từ cộng đồng này, nhiều hành trình lan tỏa đã hình thành. Có người truyền cảm hứng sống khỏe cho hàng trăm người xung quanh; có người duy trì thay đổi qua nhiều mùa thi; có những người trẻ chủ động lựa chọn lối sống lành mạnh từ sớm; và cũng có những trường hợp đặc biệt, như ứng viên từng điều trị ung thư, tìm lại năng lượng sống, niềm tin và giá trị bản thân nhờ nền tảng khoa học và sự đồng hành của cộng đồng.

“Tôi khỏe đẹp hơn” không tạo ra những “phiên bản hoàn hảo”, mà góp phần hình thành những con người dám thay đổi và chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình.

“Tôi khỏe đẹp hơn” vì thế không chỉ là một cuộc thi, mà là một mô hình thực hành sức khỏe cộng đồng, lan tỏa thông điệp: sống khỏe không phải trào lưu, mà là lựa chọn có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Và khi nền tảng khoa học được nuôi dưỡng bởi sự đồng hành bền bỉ, mỗi người đều có thể từng bước chạm tới một phiên bản tốt hơn của chính mình.