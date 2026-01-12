Mùa đông, thời tiết lạnh khiến bạn ít vận động hơn, lượng nước nạp vào giảm và chế độ ăn thường giàu đạm, tinh bột. Những yếu tố này có thể làm hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, gây táo bón, đầy hơi. Dưới đây là 5 loại rau củ có nhiều vào mùa đông tốt cho đường ruột:

Cà rốt

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng cho thấy cà rốt chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, kích thích nhu động ruột đều đặn hơn. Cà rốt cũng khá “nhẹ” với dạ dày, phù hợp với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Ngoài ra, hàm lượng beta-carotene cao trong cà rốt còn giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của đường ruột. Cà rốt có thể ăn sống, hấp hoặc nấu chín nhẹ, làm súp, xào.

Bắp cải có nhiều vào mùa đông, chế biến được nhiều món. Ảnh: Ban Mai

Bắp cải

Bắp cải giàu chất xơ hòa tan, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường ruột, hạn chế tình trạng tiêu hóa chậm. Một số hợp chất thực vật trong bắp cải còn có tác dụng bảo vệ niêm mạc ruột và giảm viêm. Với những người dễ bị đầy hơi khi ăn bắp cải sống, việc nấu chín nhẹ như xào, hấp hoặc nấu súp sẽ giúp rau dễ tiêu hơn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

Cải bó xôi

Đây là loại rau lá xanh phổ biến vào mùa đông và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Theo tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ, cải bó xôi giàu chất xơ, nước và magie - những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa táo bón. Chất xơ tốt cho tiêu hóa, magie cũng hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, cải bó xôi còn chứa sắt, folate và vitamin C, tăng cường sức khỏe tổng thể trong mùa lạnh, khi hệ miễn dịch suy giảm. Để dễ tiêu hóa, cải bó xôi nên được nấu chín, dùng trong các món xào, canh, súp hoặc trộn cùng trứng.

Khoai lang

Theo Nutrition Reviews, khoai lang cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, điều hòa nhu động ruột và cải thiện sức khỏe hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ trong khoai lang ngăn ngừa táo bón, trong khi vị ngọt tự nhiên tạo cảm giác no mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, khoai lang còn giàu kali và chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc ruột. Khoai lang luộc, nướng, nghiền hoặc dùng trong các món hầm đều là lựa chọn phù hợp vào mùa đông.

Đậu Hà Lan

Ngoài chất xơ, loại đậu này còn cung cấp protein thực vật, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá nhiều - một trong những nguyên nhân phổ biến gây khó chịu tiêu hóa trong mùa lạnh. Với vị ngọt nhẹ và kết cấu mềm, đậu Hà Lan dễ kết hợp trong nhiều món ăn như canh, súp, cơm trộn, salad.