Vừa qua, Thuế cơ sở 1 TPHCM công bố danh sách 1.890 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước tính đến cuối tháng 8/2025. Tổng số tiền nợ ước tính hơn 2.408 tỷ đồng.

Trong danh sách nêu trên, nhiều các nhân có số tiền nợ thuế lớn. Đơn cử, Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi, phường Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỷ đồng; Lâm Phước Hải (80 Đông Du, phường Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỷ đồng; Hồ Thị Lài (15B/25 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) nợ hơn 941 triệu đồng; Thạch Lê Anh (96B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn) nợ 889 triệu đồng; …

Tương tự, Thuế cơ sơ 2 cũng công bố danh sách 709 người nộp thuế đang nợ tiền thuế đến kỳ tháng 8/2025, với tổng số tiền nợ là hơn 1.141 tỷ đồng. Trong đó, nhiều cá nhân mang nợ thuế tiền tỷ, như: Trần Văn Ngân nợ 5,49 tỷ đồng; Trần Quyết Chiến nợ 2,82 tỷ đồng; Nguyễn Thị Huệ nợ 2,39 tỷ đồng …

Một cá nhân ở TPHCM đang nợ số tiền thuế "khủng". (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế)

Một điều đặc biệt là vào năm 2015 (cách đây đúng 10 năm), Bộ Tài chính (cũ) từng có công văn 9901/BTC-TCT gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đi kèm công văn nêu trên, Bộ lần đầu tiên công khai danh sách 600 người nộp thuế có số tiền nợ thuế lớn toàn quốc tính đến thời điểm 30/6/2015.

Trong danh sách này, hai cá nhân có địa chỉ tại TPHCM là Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ ở 88 Đồng Khởi) và Lâm Phước Hải (địa chỉ ở 80 Đông Du) cũng xuất hiện. Cách đây 10 năm, 2 cá nhân này đã nợ thuế số tiền lớn, lần lượt là 44,6 tỷ đồng và 6,8 tỷ đồng.