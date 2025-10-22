Chiều 22/10, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chủ đầu tư tại số 121 phố Tôn Đức Thắng tiến hành tháo dỡ công trình, phần bạt che chắn bất ngờ bị rơi, kéo theo nhiều vật liệu xây dựng và kính từ trên cao rơi xuống.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.D

Sự cố khiến chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại phố Tôn Đức Thắng) đang đi xe máy qua khu vực bị thương, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đến tối cùng ngày, sức khỏe của chị Q. đã tạm ổn định.

Nạn nhân thứ hai là ông M.Đ.G. (SN 1984, quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa) – người thường đi thu gom kính vụn tại các công trình – cũng bị trúng vật rơi và được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu kịp thời, ông G. không qua khỏi.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp với công an phường điều tra nguyên nhân.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cho biết: “Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Gia đình ông G. đã nhận tiền và đang làm thủ tục đưa thi thể về quê mai táng. Gia đình chị Q. chưa nhận hỗ trợ vì không muốn làm phiền đến phường. Cả hai bên đều đề nghị làm việc trực tiếp với chủ đầu tư công trình”.

Ông Hà cũng cho hay, giữa hai nạn nhân không có mối quan hệ quen biết; đây là sự cố đáng tiếc xảy ra đúng lúc ông G. đang thu gom kính vụn tại khu vực, còn chị Q. chỉ tình cờ đi qua.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.