Chiều 22/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) xác nhận, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại khu vực tháo dỡ ngôi nhà số 121 đường Tôn Đức Thắng.

Ngôi nhà đang trong quá trình tháo dỡ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, trong lúc tháo dỡ ngôi nhà này, một mảng bê tông và tấm kính lớn bất ngờ rơi xuống, trúng hai người bên dưới.

"Sự cố khiến anh M.Đ.G. (41 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người phụ nữ đi cùng – chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng) – bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện", lãnh đạo Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông tin.

Anh Nguyễn Văn M., nhân chứng gần hiện trường, kể lại: “Chúng tôi chỉ nghe thấy một tiếng động cực lớn, quay ra thì thấy hai người nằm dưới đất, chiếc xe máy bị bê tông đè bẹp. Mọi người lập tức hô hoán, cùng nhau khiêng tấm bê tông để kéo nạn nhân ra”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau sự cố, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan chuyên môn khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu chủ công trình tạm dừng thi công để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, nắm bắt tình hình các nạn nhân.

“Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin chính thức”, ông Hà cho biết.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ tai nạn thương tâm này.