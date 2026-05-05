Cụ thể, trong bài viết: “Truy tố bị can Nguyễn Văn Đài” đăng tải ngày 09/12/2025, báo VietNamNet đã đăng tải thông tin chưa đúng sự thật rằng bị can "được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vào tháng 6/2018 nhưng sau đó đã bỏ trốn ra nước ngoài".

Ngay sau khi phát hiện, tòa soạn đã kịp thời điều chỉnh lại phần nội dung chưa chính xác trong bản tin. Báo VietNamNet xin cải chính về thông tin đã đăng tải và chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

Báo VietNamNet đã tiến hành kiểm điểm, xử lý các bộ phận, cá nhân có liên quan đến sai phạm và báo cáo đến các cơ quan chức năng có liên quan.

Báo VietNamNet