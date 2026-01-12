Trước thông tin phản ánh trên một số trang mạng xã hội liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, ngày 12/1, UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh thông tin, qua kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có một số trẻ em đang được trụ trì là Đại đức Thích Giác Tâm chăm sóc.

Cụ thể, hiện có 11 em được nhà sư trụ trì nuôi dưỡng và chăm sóc tại chùa, trong đó 3 em đã được nhà sư nhận làm con nuôi. Cơ quan chức năng không ghi nhận việc chùa có hoạt động khám, chữa bệnh hay can thiệp thẩm mỹ như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh trẻ em tại chùa Cẩm La được sư trụ trì đăng lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội, chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, đoàn làm việc liên ngành đã yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La dừng hoạt động nuôi dưỡng đối với các trẻ chưa xác định được tình trạng thân nhân, gia đình/người chăm sóc. Đồng thời, đoàn làm việc liên ngành yêu cầu chùa phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bàn giao trẻ về gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

UBND phường Phong Cốc đã yêu cầu nhà chùa dừng việc đăng tải hình ảnh, clip liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội. Việc thông tin, truyền thông về hoạt động của chùa Cẩm La phải tuân thủ quy định pháp luật về Di sản văn hoá, không làm lộ danh tính, hình ảnh trẻ em. Mọi hoạt động liên quan đến di tích phải được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, quản lý.

Hình ảnh trụ trì của Cẩm La nâng mũi cho người dân được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.X

Đến sáng cùng ngày, UBND phường Phong Cốc đã phối hợp với nhà chùa bàn giao cháu L.A.D. (SN 2020, quê quán tỉnh Phú Thọ) về với gia đình đảm bảo an toàn.

UBND phường Phong Cốc tiếp tục đôn đốc, giám sát nhà chùa để sớm bàn giao các trẻ em về với gia gia đình. Đối với trường hợp các gia đình không đến đón về và không liên hệ được, UBND phường sẽ phối hợp với nhà chùa và Sở Y tế đưa trẻ vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh sớm nhất.

"Hình ảnh sư trụ trì chùa nâng mũi, làm răng sứ cho người dân được chụp cách đây mấy năm giờ được đăng tải lại lên mạng xã hội. Hiện sư trụ trì chùa đã không còn thực hiện hoạt động này", ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Phong Cốc cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, Đại đức Thích Giác Tâm cho biết, trước đó chùa nuôi 10 cháu bé, trong đó có 4 cháu đã hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Các cháu đều có hoàn cảnh éo le, khó khăn, bố mẹ ly tán. Việc nuôi dưỡng trẻ nhỏ, chùa đã xin phép chính quyền địa phương.

Sau khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương, trụ trì chùa Cẩm La đã tìm được một gia đình để đưa cháu về.

Đại đức Thích Giác Tâm cho biết thêm, trong mấy tháng vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt việc xây dựng lại chùa Cẩm La sau khi bị hư hỏng do bão Yagi, với kinh phí 24 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do nhà chùa tự huy động. Hiện nay, nhà chùa đang xây dựng tam bảo, thời gian tới sẽ tiếp tục xây nhà tổ, nhà mẫu, giảng đường, nhà khách, nhà tăng, cổng tam quan, đường và cầu.

Liên quan đến việc đăng hình ảnh trẻ mồ côi lên mạng xã hội, Đại đức Thích Giác Tâm cho biết nguyên nhân là do thời gian qua có một Phật tử tại chùa không hài lòng với trụ trì nên đã đăng bài lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh tiếng.

"Chính quyền địa phương đã kiểm tra toàn bộ hoạt động của chùa. Sai tới đâu thì xử lý tới đấy nhưng tôi nghĩ tôi không sai. Ai đi tu thấy người khổ đều sẽ trợ duyên hộ pháp thôi", Đại đức Thích Giác Tâm cho biết.

Liên quan đến hình ảnh Đại đức Thích Giác Tâm nâng mũi, làm răng sứ cho người dân, trụ trì chùa này khẳng định thông tin đó là không đúng và đều là câu chuyện bị thêu dệt.

"Cơ quan chức năng đang điều tra. Ai đăng những thông tin, hình ảnh của tôi lên mạng xã hội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", Đại đức Thích Giác Tâm thông tin.

