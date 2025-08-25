Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng 22h44 ngày 3/8, tài khoản Facebook tên “Ngan Chau”, đăng tải bài viết kèm theo 5 hình ảnh (một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có tên là Châu Hoàng Nhất Lan và một phụ nữ) với nội dung sai sự thật rằng lực lượng Công an phường Mỹ Tho đánh người khi làm việc dẫn đến phải nhập viện.

Trước thông tin trên, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hình ảnh bài viết sai sự thật lan truyền trên không gian mạng. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo đó, ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo từ Công an xã Long Hưng về một vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người là N.V.H. (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Châu Hoàng Nhất Lan (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, H. và Lan đánh nhau khiến H. bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Qua truy xét, xác định Lan thực hiện hành vi cố ý gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lan để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong suốt quá trình giải quyết vụ việc nêu trên, lực lượng Công an phường Mỹ Tho không tham gia. Do đó, những thông tin phản ảnh trong bài viết mà tài khoản Facebook “Ngan Chau” đăng tải là sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng công an.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc chia sẻ thông tin giả mạo không chỉ tiếp tay cho kẻ xấu mà còn có thể mang lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng...