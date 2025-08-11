XEM CLIP:

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn hành hung tại bãi đất trống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50 ngày 8/8, em N.P.T.N.H. (12 tuổi, trú tại Tổ dân phố 13, phường Phan Thiết) nhận lời hẹn của người bạn tên H.N. (13 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy) qua mạng xã hội để gặp tại khu đất trống ở phường Phan Thiết, nhằm giải quyết mâu thuẫn trong nhóm.

Khi đến điểm hẹn, em H. bất ngờ bị H.N. cùng 4 người khác dùng vỏ chai bia đánh liên tiếp vào người. Ngoài ra, còn có 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem và cổ vũ. Trong lúc hành hung, một người hô “công an đến” khiến nhóm này bỏ chạy.

Hiện trường nơi bé gái bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip

Về nhà, khi gia đình hỏi, em H. nói dối rằng bị tai nạn giao thông. Sau đó, gia đình đưa em đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 10/8, khi đoạn video từ camera ghi lại cảnh H. bị đánh lan truyền trên mạng xã hội, gia đình mới nắm sự việc và đưa con đến Công an phường Phan Thiết trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an phường đã xác định được danh tính một số người tham gia vụ việc, lập hồ sơ ban đầu, đồng thời truy tìm các đối tượng còn lại để xử lý.