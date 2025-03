Ngày 6/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH giáo dục Thái Hòa CEP do ông Hoàng Minh Tuấn làm giám đốc, về hành vi đăng thông tin không đúng sự thật liên quan kỳ thi đánh giá năng lực vào trường Công an nhân dân (CAND) của Bộ Công an; mức xử phạt là 15 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với ông Hoàng Minh Tuấn. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan công an phát hiện, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản “Trung tâm ôn thi Đánh giá năng lực vào trường Công an dân nhân dân - CEP'' đăng tải quảng cáo tư vấn và đăng ký ôn thi vào Công an nhân dân, mức học phí 2.000.000đ/người/khóa học, hình thức học online.

Tài khoản trên đã đăng thông tin không chính thống, gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh trong CAND.

Cơ quan công an xác định, vào tháng 6/2024, ông Hoàng Minh Tuấn (SN 1996) thành lập “Trung tâm ôn thi Đánh giá năng lực vào trường Công an - CEP”, đặt văn phòng tại địa chỉ số 38, LK6B, C17 Bộ Công an, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Hoạt động chính của trung tâm này là luyện thi cho thí sinh có nhu cầu thi vào các trường CAND dưới hình thức ôn tập trực tuyến; nội dung dạy ôn thi lý thuyết và luyện đề 8 môn (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Sinh, Tiếng Anh).

Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận đã lập và sử dụng trang Facebook “Trung tâm ôn thi Đánh giá Năng lực vào trường Công an nhân dân - CEP” để đăng tải thông tin không chính xác liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường CAND, nhằm tăng lượt tương tác, giới thiệu về trung tâm của mình.

Theo cơ quan công an, ông Tuấn có thái độ hợp tác, cam kết gỡ bỏ các nội dung trên Facebook, không sử dụng logo của các trường, đơn vị thuộc lực lượng công an; không đăng tải các thông tin, hình ảnh có khả năng gây hiểu lầm cho người đọc, ảnh hưởng xấu đến công tác tuyển sinh của các trường CAND và ngành Công an.