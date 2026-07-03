Dù Apple chưa từng xác nhận, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng đang là một trong những sản phẩm công nghệ được chờ đợi nhất năm nay.

Theo Nikkei Asia, Apple kỳ vọng rất cao vào sức hút của thiết bị này. Hãng đã yêu cầu các đối tác cung ứng chuẩn bị sẵn sàng linh kiện cho khoảng 10 triệu máy trong năm nay, tăng mạnh so với mục tiêu 7-8 triệu đơn vị đặt ra vài tháng trước.

"Táo khuyết" được cho là đã tìm ra giải pháp xử lý triệt để nếp gấp và độ bền của bản lề, rào cản lớn nhất khiến dự án bị trì hoãn nhiều năm qua.

Ảnh dựng iPhone gập. Ảnh: YouTube

Hãng có thể sẽ áp dụng chiến lược mở bán với số lượng giới hạn trong đợt đầu để thăm dò thị trường, sau đó mới đẩy mạnh sản xuất hàng loạt nếu phản hồi tích cực.

"Nếu Apple mang đến một thiết bị có độ hoàn thiện phần cứng cao cấp, kết hợp với các tính năng đa nhiệm được tối ưu cho màn hình lớn, đó sẽ là một sản phẩm tuyệt vời. Nhưng đi kèm với đó chắc chắn là mức giá không hề rẻ", Austin Evans, YouTuber công nghệ sở hữu gần 6 triệu người theo dõi, nhận định.

Năm nay, Apple đặt mục tiêu xuất xưởng tổng cộng hơn 220 triệu điện thoại trên toàn cầu, bao gồm cả thế hệ iPhone 18 và mẫu màn hình gập mới.

Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị màn hình gập của Apple dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới, có kiểu dáng gập ngang tương tự Google Pixel Fold với mức giá dự kiến dao động từ 2.000 đến 2.500 USD (khoảng 50 đến 63 triệu đồng).

Báo chí quốc tế nhận định, trong giai đoạn chuyển giao quyền lực từ CEO Tim Cook sang John Ternus, Apple sẽ tung ra thị trường dải sản phẩm dày đặc từ cuối năm nay đến hết năm 2027.

Danh mục này bao gồm iPhone màn hình gập, iPhone Air thế hệ thứ hai, bộ ba iPhone 18, kính thông minh Apple Glasses và phiên bản đặc biệt iPhone 20 kỷ niệm hai thập kỷ dòng máy này ra mắt.

Bên cạnh loạt sản phẩm mới, Apple được cho là sẽ làm mới toàn diện dòng máy tính bảng cao cấp nhất của mình.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết bốn phiên bản iPad Pro mới ra mắt vào mùa xuân năm 2027 vẫn duy trì hai kích thước màn hình 11 inch và 13 inch như hiện tại, nhưng nâng cấp lớn về cấu hình.

Cụ thể, máy có thể nhảy vọt từ chip M5 lên thẳng dòng chip M7 để tối ưu hóa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên sâu. Thiết bị cũng được tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi để khắc phục triệt để tình trạng quá nhiệt khi xử lý tác vụ nặng.

Nhận định về nâng cấp này, Austin Evans cho rằng phần cứng và kết nối 5G của iPad Pro hiện đã rất tốt, nhưng hệ điều hành vẫn là điểm nghẽn.

"Ngay cả khi có Final Cut hay cải tiến trình quản lý tệp Finder, trải nghiệm trên iPadOS vẫn bị gò bó và hạn chế hơn nhiều so với macOS hay Windows", Evans chia sẻ.

Ngoài iPad, dòng MacBook Pro kích thước 14 inch phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ có diện mạo mới vào nửa đầu năm 2027.

Đáng chú ý, phiên bản này cùng các dòng Mac cao cấp ra mắt cuối năm nay nhiều khả năng sẽ lần đầu tiên được trang bị màn hình cảm ứng.

(Theo Cnet)