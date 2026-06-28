Apple là cái tên mới nhất gia nhập danh sách các "gã khổng lồ" công nghệ tăng giá sản phẩm do chi phí linh kiện leo thang.

Tuy nhiên, dù hãng vừa tăng giá các dòng máy tính xách tay giá rẻ MacBook Neo (hiện ở mức 699 USD) và máy tính bảng iPad (hiện ở mức 449 USD), một số sản phẩm phổ biến vẫn không bị ảnh hưởng, đáng chú ý nhất là iPhone và Apple Watch.

Apple Watch nằm trong số các sản phẩm chưa tăng giá đợt này. Ảnh: Apple

Các sản phẩm khác dường như cũng chưa tăng giá bao gồm màn hình Apple, bút cảm ứng Apple Pencil và các phụ kiện như ốp lưng điện thoại, bàn phím.

Trong bối cảnh Apple viện dẫn lý do thiếu hụt bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) để tăng giá, việc iPhone và Apple Watch - về bản chất là những chiếc máy tính thu nhỏ - vẫn giữ nguyên mức giá cũ là một điều đáng ngạc nhiên.

Vậy tại sao hai thiết bị chủ lực của Apple và các phụ kiện như tai nghe không dây AirPods lại thoát khỏi đợt tăng giá này? Biên tập viên cấp cao Scott Stein của CNET nhận định: "Họ đang chờ đến mùa thu để dỡ bỏ sự kìm hãm đó".

Theo thông lệ, Apple thường công bố các sản phẩm mới, như iPhone, tại sự kiện tháng 9. Ông Stein suy đoán mức giá sẽ nhảy vọt khi thiết bị mới ra mắt, các sản phẩm khác rồi cũng sẽ không được miễn trừ.

"Tôi không nghĩ có bất kỳ sản phẩm nào của Apple sống sót qua đợt tăng giá", ông Stein nói. Đợt tăng giá diện rộng khiến vị chuyên gia này tin rằng nhiều thiết bị sẽ đắt đỏ hơn trong tương lai, đặc biệt khi phần lớn thiết bị của hãng đều dùng các dòng chip đang có nhu cầu rất cao.

Apple chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Tương lai của giá bán sẽ phụ thuộc vào nguồn cung ứng và mức độ sẵn có của chip, ông Stein cho biết.

Theo các báo cáo, Apple đã có một thỏa thuận vi mạch sơ bộ với tập đoàn công nghệ Intel giữa bối cảnh khủng hoảng linh kiện và nhu cầu tăng cao tại nhà cung cấp hiện tại là TSMC. Việc các sản phẩm khác có tăng giá hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Apple.

(Theo Cnet)