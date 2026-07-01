Theo Google, tính năng cảnh báo động đất trên Android đã gửi cảnh báo tới khoảng 11,4 triệu người trước trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24/6. Hệ thống hiện được tích hợp trên khoảng 2,5 tỷ thiết bị Android trên toàn cầu và được bật mặc định tại các quốc gia được hỗ trợ (không bao gồm Việt Nam).

Theo thông tin từ New York Times, một số người dùng nhận được cảnh báo sớm tới 2 phút trước khi mặt đất rung chuyển. Google cho biết cảnh báo đầu tiên được phát đi chỉ 9 giây, sau khi trận động đất bắt đầu dưới lòng đất.

Android phát hiện động đất như thế nào?

Từ năm 2021, điện thoại Android được trang bị hệ thống phát hiện động đất sử dụng cảm biến gia tốc có sẵn trên thiết bị. Hệ thống nhận diện các sóng địa chấn sơ cấp (P-wave) - loại sóng truyền nhanh nhưng có cường độ yếu hơn và xuất hiện trước các rung lắc mạnh.

Dữ liệu thu thập từ các thiết bị được ẩn danh và gửi tự động tới Google. Khi hệ thống ghi nhận đủ số lượng tín hiệu trùng khớp từ nhiều điện thoại trong cùng khu vực, cảnh báo sẽ được phát tới những người dùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngoài cảnh báo động đất, tính năng Earthquake Alerts System còn cung cấp các mẹo an toàn cho người dùng. Ảnh: Google

Chỉ những điện thoại đang đứng yên mới được sử dụng làm "cảm biến động đất". Dữ liệu từ các thiết bị đang di chuyển sẽ không được tính nhằm tránh sai lệch. Ngoài ra, động đất phải có độ lớn từ 4,5 trở lên mới đủ điều kiện kích hoạt cảnh báo. Ở những khu vực đông dân cư, nơi có nhiều thiết bị Android hoạt động, cảnh báo thường được gửi nhanh hơn nhờ có nhiều dữ liệu xác thực.

Riêng tại ba bang của Mỹ gồm California, Washington và Oregon, Android không sử dụng dữ liệu từ điện thoại, mà dựa trên mạng lưới 1.675 cảm biến địa chấn thuộc hệ thống ShakeAlert, do Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) vận hành.

Cách kiểm tra tính năng cảnh báo động đất

Trên các điện thoại Android đời mới, hệ thống Earthquake Alerts System được bật mặc định.

Để kiểm tra, người dùng mở Cài đặt (Settings) > An toàn và khẩn cấp (Safety & emergency) > Cảnh báo động đất (Earthquake alerts).

Tính năng hiện hỗ trợ tại 98 quốc gia, không bao gồm Việt Nam. Nếu quốc gia đang sinh sống nằm trong danh sách hỗ trợ, người dùng thường không cần kích hoạt thủ công.

Mức độ cảnh báo sẽ phụ thuộc vào khoảng cách từ người dùng đến tâm chấn. Với các trận động đất nghiêm trọng, cảnh báo sẽ xuất hiện toàn màn hình, phát âm thanh lớn và vẫn hoạt động ngay cả khi điện thoại đang ở chế độ "Không làm phiền". Nếu dự báo chỉ có rung lắc nhẹ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thông thường.

Hơn 18.000 trận động đất đã được phát hiện

Google cho biết đến năm 2025, hệ thống Android Earthquake Alerts System đã phát hiện hơn 18.000 trận động đất trên toàn thế giới và phát đi hơn 2.000 cảnh báo.

Nhờ được tích hợp trên khoảng 2,5 tỷ thiết bị Android, hệ thống giúp hàng tỷ người tiếp cận công nghệ cảnh báo động đất sớm, kể cả tại những quốc gia chưa có hệ thống cảnh báo chính thức của chính phủ.

Hiện Apple chưa cung cấp tính năng tương tự trên iPhone và Google cũng chưa phát hành ứng dụng hỗ trợ chức năng này trên iOS. Tuy nhiên, iPhone vẫn có thể nhận các cảnh báo khẩn cấp do cơ quan chức năng phát hành, bao gồm cảnh báo động đất. Người dùng có thể kiểm tra tại Cài đặt (Settings) > Thông báo (Notifications), sau đó bật các mục Extreme Alerts và Severe Alerts.

Hiện chưa có thống kê về số ca thương vong được ngăn chặn nhờ hệ thống cảnh báo Android trong trận động đất tại Venezuela. Tuy nhiên, theo Google, hàng triệu người đã nhận được cảnh báo trước vài giây đến vài phút, tạo thêm thời gian để tìm nơi trú ẩn hoặc thực hiện các biện pháp an toàn.

(Theo TechRadar)