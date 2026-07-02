Google vừa triển khai bản cập nhật lớn cho trải nghiệm mua sắm trên ứng dụng Gemini tại Việt Nam, bổ sung các tính năng AI giúp người dùng tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm ngay trong một cuộc trò chuyện, thay vì phải tra cứu qua nhiều website và ứng dụng khác nhau.

Bản cập nhật đưa Gemini tiến gần hơn vai trò một trợ lý mua sắm cá nhân. Người dùng chỉ cần mô tả nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn "tìm quà sinh nhật cho mẹ thích yoga, ngân sách khoảng 3 triệu đồng" hay "chọn vali xách tay cho chuyến du lịch cuối tuần". AI sẽ phân tích yêu cầu, sau đó đưa ra danh sách sản phẩm phù hợp kèm hình ảnh, mức giá, đánh giá từ người mua và các địa chỉ bán hàng.

Điểm thay đổi đáng chú ý là toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng, tham khảo sản phẩm đến so sánh các lựa chọn đều diễn ra trong cùng một cửa sổ trò chuyện. Trước đây, người dùng thường phải chuyển qua lại giữa nhiều tab trình duyệt để đọc đánh giá, kiểm tra giá bán và đối chiếu thông số kỹ thuật. Với Gemini, các thông tin này được tổng hợp thành một câu trả lời duy nhất, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và giảm bớt thao tác.

Trong trường hợp cần cân nhắc giữa nhiều sản phẩm, Gemini có thể tự động tạo bảng so sánh các tiêu chí quan trọng như giá bán, kích thước, trọng lượng, chất liệu hoặc tính năng. Chẳng hạn, khi phân vân giữa nhiều mẫu vali kéo hoặc đồng hồ thông minh, người dùng sẽ nhận được bảng đối chiếu trực quan để dễ dàng đánh giá ưu, nhược điểm của từng lựa chọn trước khi quyết định.

Google cũng cho biết các gợi ý được cá nhân hóa theo từng câu hỏi thay vì chỉ hiển thị kết quả tìm kiếm chung. Điều này giúp AI hiểu rõ hơn mục đích mua sắm, ngân sách và sở thích của người dùng để đưa ra những đề xuất phù hợp hơn. Với các nhu cầu mang tính cảm hứng như chọn quà tặng, Gemini còn hiển thị hình ảnh sản phẩm dưới dạng thanh trượt, giúp việc tham khảo trở nên trực quan.

Nền tảng đứng sau tính năng mới là Shopping Graph - hệ thống dữ liệu mua sắm của Google với hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm trên toàn cầu. Theo đại diện Google, cơ sở dữ liệu này được cập nhật khoảng 2 tỷ sản phẩm mỗi giờ, giúp AI cung cấp thông tin mới về giá bán, tình trạng còn hàng cũng như các lựa chọn mua sắm từ nhiều nhà bán lẻ.

Việc bổ sung trải nghiệm mua sắm AI tại Việt Nam cho thấy Google đang mở rộng vai trò của Gemini từ một chatbot trả lời câu hỏi sang công cụ hỗ trợ ra quyết định trong các tình huống thực tế. Thay vì chỉ cung cấp thông tin, AI có thể giúp người dùng hoàn thành gần như toàn bộ quá trình tìm kiếm và đánh giá sản phẩm trong một cuộc hội thoại.