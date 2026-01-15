Trong công bố bảng xếp hạng hộ chiếu thế giới của Henley Passport Index hồi tháng 12/2025, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 90. Nếu tính chung cả năm 2025, Việt Nam xếp thứ 91. Như vậy, thứ hạng năm 2026 là mức cao nhất của hộ chiếu Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây, kể từ năm 2020.

Theo Henley Passport Index, công dân Việt Nam hiện có thể nhập cảnh 49 điểm đến trên thế giới mà không cần xin visa trước, hoặc chỉ cần visa cửa khẩu hay ETA (giấy phép du lịch điện tử), trong tổng số 199 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.

Thứ hạng hộ chiếu được xem là một trong những chỉ số phản ánh mức độ hội nhập quốc tế và độ mở của mỗi quốc gia. Về mức độ mở quốc gia, Việt Nam hiện xếp thứ 80, với chính sách miễn visa cho gần 40 điểm đến.

Phần lớn các điểm đến mà người mang hộ chiếu Việt Nam có thể nhập cảnh thuận lợi nằm trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Myanmar, cùng một số quốc đảo và quốc gia như Maldives, quần đảo Cook, Cape Verde và Comoros.

Theo cập nhật mới nhất của Henley Passport Index, công bố ngày 13/1, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 86 toàn cầu, tăng 5 bậc so với năm 2025

Trong lịch sử hơn 2 thập kỷ của Henley Passport Index, thứ hạng cao nhất mà hộ chiếu Việt Nam từng đạt được là vị trí 78 (giai đoạn 2006-2007). Những mốc đáng chú ý khác gồm hạng 79 (2008–2009), hạng 81 (2013–2014) và hạng 84 (2010).

Henley Passport Index là bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh không cần xin visa trước. Bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Nhận định về xu hướng toàn cầu, ông Christian H. Kaelin, chủ tịch Henley & Partners đồng thời là người sáng lập Henley Passport Index, cho rằng: "Trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động, quyền lực hộ chiếu đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra cơ hội về an ninh, kinh tế khi lợi thế ngày càng tập trung vào các quốc gia có nền kinh tế mạnh và ổn định chính trị".

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026 theo Henley Passport Index gồm:

1. Singapore (192 điểm đến)

2. Nhật Bản, Hàn Quốc (188 điểm đến)

3. Đan Mạch, Luxembourg, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ (186 điểm đến)

4. Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Italy, Hà Lan, Na Uy (185 điểm đến)

5. Hungary, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, UAE (184 điểm đến)

6. Croatia, Czech, Estonia, Malta, New Zealand, Ba Lan (183 điểm đến)

7. Australia, Latvia, Liechtenstein, Anh (182 điểm đến)

8. Canada, Iceland, Lithuania (181 điểm đến);

9. Malaysia (180 điểm đến)

10. Mỹ (179 điểm đến)

Trọng Nghĩa