1. Quốc gia nào đứng đầu bảng xếp hạng hộ chiếu “quyền lực” thế giới 2025?
Nhật Bản
Singapore
Mỹ
Đức
Theo Henley Passport Index quý III công bố ngày 22/7/2025, Singapore đứng vị trí số 1 với 193 điểm đến miễn visa (trên tổng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ). Trong 20 năm công bố bảng xếp hạng (từ năm 2006), Singapore từng 5 lần đứng đầu và 3 lần xếp thứ hai.
Henley Passport Index là một trong số ít chỉ số uy tín theo dõi mức độ tự do đi lại của hộ chiếu trên toàn cầu, sử dụng dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Bảng xếp hạng thường được công bố hai lần mỗi năm, vào đầu quý I và quý III, với các cập nhật thường xuyên.
2. Đây là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á?
Đúng
Sai
Singapore là quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á với diện tích chỉ khoảng 725 km² và dân số 6,11 triệu người (tính đến tháng 6/2025).
Dù không có tài nguyên thiên nhiên, đất canh tác hay nguồn nước ngọt, quốc gia này vẫn sở hữu nền kinh tế rất phát triển, tỷ lệ việc làm cao và tuổi thọ trung bình vượt trội so với nhiều nước lớn trong khu vực.
3. Hộ chiếu của quốc gia này mạnh nhưng rất khó sở hữu, vì sao?
Yêu cầu tiếng Anh khắt khe
Phải có ít nhất 2 năm thường trú và đáp ứng tiêu chí đóng góp kinh tế
Chỉ dành cho du học sinh tốt nghiệp tại Singapore
Chỉ cấp cho người có thu nhập cao
Để trở thành công dân Singapore, người xin nhập tịch phải thường trú ít nhất 2 năm, đáp ứng điều kiện về đóng góp kinh tế và định cư lâu dài. Theo luật của Singapore, nam giới còn phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Vì những lý do trên, hộ chiếu của quốc gia này mạnh nhưng không dễ sở hữu.
4. Châu Á có bao nhiêu quốc gia nằm trong top 10 hộ chiếu “quyền lực” thế giới?
2
3
4
5
Trong top 10 hộ chiếu "quyền lực" thế giới 2025, châu Á có 4 đại diện: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và UAE.
Nhật Bản và Hàn Quốc cùng 190 điểm, đồng hạng thứ 2. Nhật Bản từng 7 lần đứng đầu, là quốc gia châu Á giữ vị trí số 1 nhiều nhất trong lịch sử Henley Passport Index.
Hàn Quốc 6 lần đạt vị trí á quân.
UAE tăng 32 bậc kể từ năm 2015, hiện đứng thứ 10 với 185 điểm.
5. Hộ chiếu Việt Nam đi được bao nhiêu nước?
50
60
70
80
Theo Henley Passport Index tháng 10/2025, Việt Nam xếp thứ 92/199 hộ chiếu, giảm 8 bậc so với quý trước đó và 2 bậc so với năm 2024. Công dân Việt Nam có thể nhập cảnh 50 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần visa, hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu hoặc ETA. Hộ chiếu xếp hạng là hộ chiếu phổ thông, không tính hộ chiếu công vụ.
6. Yếu tố nào quyết định mức độ “quyền lực” của hộ chiếu theo Henley Passport Index?
GDP của quốc gia
Số điểm đến miễn visa hoặc visa dễ dàng
Dân số và diện tích
Độ uy tín hộ chiếu công vụ
Henley Passport Index xếp hạng hộ chiếu dựa trên khả năng tiếp cận toàn cầu: Miễn visa, visa cửa khẩu, e-visa hoặc ETA. Chỉ tính hộ chiếu phổ thông. Các loại e-visa, ETA hay visa cửa khẩu thường được chấp thuận dễ dàng, ngoại trừ hồ sơ không hợp lệ hoặc nằm trong danh sách đen.
