Theo Henley Passport Index quý III công bố ngày 22/7/2025, Singapore đứng vị trí số 1 với 193 điểm đến miễn visa (trên tổng 227 quốc gia và vùng lãnh thổ). Trong 20 năm công bố bảng xếp hạng (từ năm 2006), Singapore từng 5 lần đứng đầu và 3 lần xếp thứ hai.

Henley Passport Index là một trong số ít chỉ số uy tín theo dõi mức độ tự do đi lại của hộ chiếu trên toàn cầu, sử dụng dữ liệu từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA). Bảng xếp hạng thường được công bố hai lần mỗi năm, vào đầu quý I và quý III, với các cập nhật thường xuyên.