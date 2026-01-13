Ngày 13/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đã giao, cho thuê và cho phép Công ty Cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (gọi tắt dự án Sài Gòn Đại Ninh).

Diện tích đất thu hồi theo hồ sơ pháp lý là 1.428,356ha, diện tích đất thực tế gần 1.435ha; tăng hơn 6ha do được tính toán lại. Vị trí khu đất thuộc các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine.

Một số công trình xây dựng dang dở rồi bỏ hoang tại dự án Sài Gòn Đại Ninh. Ảnh: Hoàng Giám

Theo quyết định, lý do thu hồi là Công ty Cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm i khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) và chậm đưa đất vào sử dụng mặc dù đã được gia hạn.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý diện tích đất sau khi thu hồi.

Công ty Cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh được yêu cầu chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho cơ quan có thẩm quyền và thực hiện dứt điểm nghĩa vụ tài chính còn nợ, nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định pháp luật (nếu có).

Trường hợp công ty này không chấp hành quyết định thu hồi đất thì sẽ bị tổ chức cưỡng chế thực hiện theo quy định.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, được xem là siêu dự án tại địa phương.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai dự án từ năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, dự án chỉ thi công được khoảng hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác, với số vốn rót vào khoảng 2.296 tỷ đồng.

Trước đó tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có sai phạm về đất đai, đầu tư và yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh một số nội dung, đề nghị địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 và khẩn trương triển khai đúng quy mô đã phê duyệt.

Liên quan đến dự án Sài Gòn Đại Ninh, từ năm 2023 đến 2024, nhiều lãnh đạo cấp cao ngành thanh tra và cựu bí thư, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng (cũ) bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Nhận hối lộ, đến nay đã bị kết án tù.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.