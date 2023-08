Theo Kết luận thanh tra số 2094/KL-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng, phía doanh nghiệp đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm bồi thường vì để mất 257 ha rừng. Trong thời gian quản lý đất, thực hiện dự án, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã không tuân thủ quản lý, không chủ động bảo vệ, để xảy ra tình trạng rừng bị phá nghiêm trọng. Cuối tháng 10/2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh chấp hành nộp số tiền 18,8 tỷ đồng bồi thường vào ngân sách nhà nước.

Tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp Công an Lâm Đồng triệu tập làm việc và khởi tố ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vì nhận hối lộ do có liên quan đến Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.