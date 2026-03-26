Ngày 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết cơ quan chức năng đang phát quang cây cối, dọn dẹp để di dời chiếc máy bay MiG-21 tới vị trí mới nhằm bảo quản tốt hơn. Việc di dời sẽ hoàn thành trong ngày Chủ nhật tới. Về lâu dài, tỉnh Cà Mau dự kiến phục dựng máy bay này để trưng bày.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã khảo sát nguồn gốc chiếc máy bay bị "bỏ quên" nhiều năm tại khu vực số 80 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên.

Theo cơ quan này, máy bay hiện còn bộ khung tương đối nguyên vẹn; một số vị trí ở cánh, phần đầu và đuôi bị ăn mòn, biến dạng; thân máy bay bong tróc sơn, nhiều bộ phận xuống cấp, hư hỏng và thất lạc. Đây là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, gắn với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Chiếc máy bay MiG-21 đang nằm ở phường An Xuyên. Ảnh: T.X

Năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi hai chiếc, còn lại một chiếc MiG-21 giao địa phương quản lý và đưa về vị trí hiện nay.

Tuy nhiên, do trước đây Bảo tàng tỉnh Cà Mau không được giao quản lý hiện vật nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến việc chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Hôm 24/3, Đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), có văn bản gửi Bảo tàng Quân khu 9, xác nhận và làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.