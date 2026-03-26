Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định truy tìm 14 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp – Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Các đối tượng bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi), Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi), Tô Văn Bé Mười (56 tuổi), Sào Văn Đức (34 tuổi), Nguyễn Văn Linh (41 tuổi), Lê Minh Sơn (37 tuổi), Lê Minh Trâm (34 tuổi), Trần Ngọc Huyền (36 tuổi), Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi), Nguyễn Thị Kim Phượng (54 tuổi) cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Thị Liễu (38 tuổi) và Nguyễn Văn Trường Giang Anh (37 tuổi) ngụ tỉnh Đồng Tháp; Hồ Thị Thanh Tuyền (49 tuổi) ngụ TP Cần Thơ.

14 đối tượng đang bị công an truy tìm. Ảnh: CACC

Hôm 22/3, một nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Văn Thành (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan điều tra kêu gọi những người đang lẩn trốn nhanh chóng ra trình diện để hưởng chính sách khoan hồng. Tùy từng trường hợp cụ thể, người đầu thú có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Đồng thời, cơ quan công an cảnh báo những người có hành vi bao che, chứa chấp hoặc biết mà không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để tố giác các đối tượng, người dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tại số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc qua điều tra viên Trịnh Phi Hùng, số điện thoại 0918.550.444.

Trước đó, cơ quan điều tra đã truy xét 19 đối tượng liên quan nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Trong đó, 16 người bị tạm giữ, 3 người còn lại được xem xét không tạm giữ do đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ.

Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi công trình Liên Hoa Bảo Tháp khánh thành và thu hút đông du khách, nhóm hơn 20 đối tượng đã lợi dụng cảnh đông đúc để dàn cảnh móc túi, cướp giật tài sản. Nhóm này được cho là có sự phân công vai trò cụ thể.