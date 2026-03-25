Ngày 25/3, ông Từ Văn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 13 căn nhà của 8 hộ dân bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Dãy nhà bốc cháy dữ dội. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, lửa bùng phát từ căn nhà kinh doanh tôm, cua và vật tư ngành nước tại ấp Vàm Đầm. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn liền kề trong dãy nhà ven sông.

Các căn nhà chủ yếu được xây dựng tạm bằng gỗ, mái tôn, nằm san sát nhau nên lửa bốc cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ lớn, khiến việc chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người, gồm lực lượng tại chỗ của xã Tân Tiến và sự hỗ trợ từ hai xã lân cận để khống chế đám cháy. Đến khoảng 3h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

13 căn nhà bị cháy. Ảnh: T.X

Thống kê ban đầu, hỏa hoạn thiêu rụi gần như hoàn toàn khoảng 13 căn nhà của 8 hộ dân chuyên kinh doanh hải sản và dịch vụ ăn uống. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng, đồng thời bố trí lực lượng giúp người dân di dời tài sản, dọn dẹp hiện trường.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.