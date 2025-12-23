Thông tin trên được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Nghị quyết số 220 của Chính phủ, Thông báo số 23 (ngày 28/12/2023) của Văn phòng Trung ương Đảng và Quyết định số 136 (ngày 7/2/2024) của Bộ Xây dựng về xử lý SBIC, tòa án đã quyết định tuyên bố phá sản 11 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp; thực hiện nộp đơn mở thủ tục phá sản đối với 41 doanh nghiệp (bao gồm Công ty mẹ SBIC, 7 công ty con và 33 doanh nghiệp thành viên) tại 12 tỉnh, thành phố.

Tính đến nay, tổng cộng 64 doanh nghiệp đã nộp đơn đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết tại 18 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ thông qua nội dung Đề án nâng cao năng lực các doanh nghiệp đóng tàu trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế, chính sách cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và người quản lý tại SBIC.

Sau hợp nhất từ Bộ Giao thông Vận tải (cũ) và Bộ Xây dựng (cũ), từ ngày 1/3, Bộ Xây dựng quản lý 13 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng sau hợp nhất. Đồ họa: Hồng Khanh

Cụ thể, Bộ Xây dựng quản lý 8 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem); Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (Hud); Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC); Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM); Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC); Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT; Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng (DAMCO).

5 doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu gồm: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (vốn nhà nước 97,88%); Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (vốn nhà nước 98,83%); Tổng công ty Viglacera - CTCP (vốn nhà nước 38,58%); Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (vốn nhà nước 98,76%); Tổng công ty Xây dựng đường thủy - CTCP (vốn nhà nước 36,62%).

Liên quan đến công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết việc sắp xếp, cơ cấu lại các công ty mẹ cơ bản bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định đã được phê duyệt.

5 tổng công ty, công ty gồm: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSC), Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel), Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) tiếp tục triển khai các đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được phê duyệt.

Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành hợp nhất Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc và miền Nam thành Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam.

4 tổng công ty gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp), Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) đang thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán cổ phần hóa tại Tổng công ty Xây dựng Đường thủy Việt Nam (Vinawco) và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Viglacera - CTCP (Viglacera).

Bộ cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng (DAMCO) thành Công ty TNHH MTV và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với việc sắp xếp, cơ cấu lại các công ty thành viên, Bộ Xây dựng cho biết đã chỉ đạo, đôn đốc Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại các tổng công ty - CTCP nghiêm túc triển khai theo kế hoạch Đề án cơ cấu lại các tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung xây dựng và thực hiện phương án xử lý, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác, nhất là các doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả.

Về tình hình sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng cho hay các doanh nghiệp đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đạt và vượt mức được giao, có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2024.

Theo thống kê từ 10 doanh nghiệp gồm: Vicem, HUD, Hancorp, Viglacera, Lilama, COMA, VMSC, Vishipel, VATM và Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải, trong năm 2025, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 71.200 tỷ đồng, bằng gần 101,6% kế hoạch năm 2025 và 120,4% so với năm 2024. Trong đó, công ty mẹ đạt hơn 26.360 tỷ đồng, bằng 97,6% kế hoạch năm 2025.

Tổng doanh thu đạt gần 63.160 tỷ đồng, bằng 98,8% kế hoạch năm 2025; công ty mẹ đạt 23.220 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận đạt 4.689 tỷ đồng; tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt 6.942 tỷ đồng.