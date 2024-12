7. An toàn thông tin

+ Ngày 6/8 hàng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam.

+ Ngày 10/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

+ 7.817/8.339 hệ thống đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đạt 93,7%.

+ Ðã xử lý 8.558 website lừa đảo, vi phạm pháp luật.

+ 1,3 triệu người dân được bảo vệ, không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

+ Việt Nam đạt vị trí thứ 17/194 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Bảng xếp hạng chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu - GCI năm 2024 do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) công bố; đứng thứ 4/11 nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 ASEAN.