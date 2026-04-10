Mới đây, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, hai nhân viên là chị Trương Thị Diệp Th. (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Mộng T. (SN 1982) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn phục vụ tàu qua. Lúc này, Phúc điều khiển phương tiện cố tình vượt rào chắn nhưng bị ngăn lại.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Không chấp hành hiệu lệnh, người phụ nữ này lớn tiếng cự cãi, sau đó cùng con gái dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Hậu quả, hai nữ nhân viên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hành vi của các đối tượng gây rất nhiều bức xúc trong dư luận. Đa phần đều cho rằng cần phải xử nghiêm để tránh những trường hợp tương tự tái diễn.

Cũng tại Đà Nẵng, năm 2023, ba đối tượng Dương Quang Tuấn (SN 1984), Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991) và Huỳnh Quang Huy (SN 2001, cùng trú TP Đà Nẵng) đã phải nhận án tù sau khi hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt.

Theo đó, tối 19/2/2023, sau khi ăn nhậu xong, Tuấn, Trí, Huy và hai người bạn đi đến khu vực giao nhau giữa đường bộ và đường sắt trên đường Hà Huy Tập (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Lúc này, gác chắn đang đóng chờ tàu qua.

Các đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt đã phải nhận án tù.

Tuấn đi vào gần nơi gác chắn cố định của đường sắt để đi vệ sinh thì bị chị Võ Thị Thùy Trinh (là nhân viên gác chắn đường sắt tại đây) nhắc nhở. Thấy vậy, Tuấn chửi bới, yêu cầu mở chắn cho đi qua đường sắt, rồi đi vào phía trong gác chắn, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu chị Trinh.

Tuấn còn la mắng, đuổi đánh chị Đặng Thị Minh Nguyệt, là nhân viên gác chắn đang cùng ca trực với chị Trinh.

Liền sau đó, Minh Trí, Quang Huy có hành vi hỗ trợ Tuấn, dùng tay, chân, gạch đá liên tục đánh, đá vào người anh Nguyễn Văn Chuyển (chồng chị Nguyệt).

Tại phiên tòa ngày 18/3/2023, HĐXX đã tuyên phạt Dương Quang Tuấn 4 năm tù, Lương Huỳnh Minh Trí 2 năm tù và Huỳnh Quang Huy 2 năm 3 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo quy định pháp luật, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, mọi phương tiện đường bộ phải nhường đường cho tàu hỏa. Việc cố tình vượt gác chắn, không tuân thủ tín hiệu cảnh báo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của chính người vi phạm và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, điển hình như vụ Phạm Thị Hồng Phúc và vụ Dương Quang Tuấn cùng đồng phạm. Việc bắt giữ, khởi tố và đưa các đối tượng ra xét xử thể hiện sự quyết liệt trong việc thực thi pháp luật. Đây là biện pháp răn đe nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.

Ngày 4/4, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Theo đó, 77 tổ công tác với 228 cán bộ, chiến sĩ được triển khai, trong đó có 36 cán bộ bí mật ghi hình phục vụ phạt nguội. Qua đó, CSGT phát hiện, xử lý 110 trường hợp vi phạm gồm 13 ô tô, 89 mô tô, 8 xe đạp; với tổng số tiền xử phạt 98,85 triệu đồng. Một số địa phương có số vi phạm cao là: Hà Nội 23 trường hợp; TPHCM 13 trường hợp; Đà Nẵng, Bắc Ninh: 10 trường hợp. Những hành vi vi phạm phổ biến là: vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật, cần chắn chưa hạ; vượt khi cần chắn đang hạ; dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Cục CSGT khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, “nhanh một giây” có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.