Gần đây, tại một khu chung cư gần đường Bắc Kinh Tây, thành phố Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc), 2 bé trai đã leo ra ngoài lan can ban công tầng 13, khiến nhiều người chứng kiến hoảng hồn.

Một bé trai như "đánh đu" ở lan can, tay bám vào tấm kính. Video: Douyin

Trong đoạn video lan truyền trên mạng, cả 2 em đều trèo ra ngoài lan can. Một bé để 2 chân hoàn toàn lơ lửng, tay bám vào tấm kính và thực hiện động tác giống “hít xà đơn”. Người quay video liên tục thốt lên vì sợ hãi.

Hai đứa trẻ leo ra ngoài lan can ban công chơi khiến nhiều người thót tim. Ảnh: Sohu

Người quay video cho biết, khi phát hiện sự việc, anh “không dám chậm một phút” và lập tức liên hệ ban quản lý tòa nhà. Chỉ khoảng 2 phút sau, bảo vệ cùng phụ huynh đã đưa được 2 bé vào nhà an toàn.

“Khi đó tôi rất lo lắng nhưng không dám hét lớn vì sợ các cháu giật mình, dẫn đến tai nạn. May mắn là mọi người phản ứng nhanh, tránh được thảm kịch”, nhân chứng kể và cho biết sự việc xảy ra tại tầng 13.

Chiều 10/8, cán bộ địa phương cho hay, lúc xảy ra vụ việc, bố của các bé đã đi ra ngoài, trong nhà không có người lớn. Hai bé tự trèo ra ngoài ban công.

Sau khi được giải cứu, gia đình các bé đã được nhắc nhở, tuyệt đối không để trẻ ở nhà một mình, đồng thời nên cải tạo ban công để đảm bảo an toàn, ngăn trẻ leo trèo ra ngoài, theo thông tin từ Sohu.