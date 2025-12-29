Sự việc xảy ra vào lúc gần 16h ngày 26/12 khiến Đoàn Công Đạt (SN 2000) – chủ tiệm cắt tóc ở Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) một phen hú vía.

Khoảnh khắc thanh niên rơi xuống từ mái nhà khiến người xem thót tim. Nguồn: Đoàn Công Đạt

Công Đạt kể, lúc đó, anh đang cắt tóc cho khách ở phía gần cửa ra vào. Bỗng nghe thấy tiếng động lạ, anh "ngưng kéo" đi vào trong kiểm tra. Chỉ vài giây sau, một nam thanh niên bất ngờ rơi thủng mái nhà, xuyên qua 2 lớp trần nhựa rơi xuống mặt đất.

“Sự việc xảy ra chớp nhoáng, tôi cùng nhân viên và khách hàng chỉ biết tìm đường tránh thật nhanh. Nhờ có lực cản của 2 lớp trần nhựa, nam thanh niên may mắn không sao, chỉ trầy xước nhẹ”, Đạt kể.

Công Đạt cho hay, anh mở tiệm tóc tại nhà. Hôm ấy, nhà bên cạnh sửa chữa, nam thanh niên được thuê đến để sửa phần mái tầng 2. Trong lúc sửa nhà, nam thanh niên bất ngờ trượt chân, rơi từ tầng 2 xuống phần mái lợp xi măng của tiệm tóc và "hạ cánh" tại sàn nhà.

Tình trạng trần nhà sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: NVCC

Tiệm tóc của Công Đạt hỗn độn, ngổn ngang sau sự việc. Ngay sau đó, chủ nhà bên cạnh đã sang xin lỗi, nhận sửa chữa phần mái của cửa hàng. Hiện tại, tiệm tóc của Đạt đã hoạt động trở lại.

“Tôi vẫn lợp mái fibro xi măng và lắp thêm 2 lớp trần nhựa để chống nóng.

Sự việc là bài học cho những người làm nghề xây dựng, phải thật cẩn trọng và có trang thiết bị bảo hộ lao động cẩn thận để không rơi vào tình huống nguy hiểm”, Đạt nói.

Công Đạt đăng tải đoạn video trên trang cá nhân kèm theo lời cảnh báo đến mọi người. Đoạn video được cộng đồng mạng chia sẻ “chóng mặt” ngay sau đó. Nhiều người bình luận, tình huống trên giống như phân cảnh của các bộ phim hành động hoặc xuyên không.

Một số người còn nghi ngờ đoạn video được cắt ghép, chỉnh sửa bởi công nghệ chứ hoàn toàn không có thật bởi lẽ, tình huống xảy ra trong video quá “ảo”.