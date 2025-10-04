Theo Bursahaberdar, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 12/9. Những hình ảnh được camera giám sát trong siêu thị ghi lại cho thấy bé trai khoảng 10 tuổi vào siêu thị xé nhãn sản phẩm trên kệ rồi châm lửa đốt, khiến chồng giấy ăn bốc cháy ngay tại chỗ.

Ảnh cắt từ clip

Chỉ trong vài giây, giấy ăn bắt lửa và bốc khói nghi ngút. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng phát hiện và báo cáo với lực lượng chức năng chuyên trách. Ngọn lửa sau đó được dập tắt kịp thời, nhưng một số sản phẩm đã bị hư hại.

Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã lập tức vào cuộc để xác định danh tính cậu bé và liên hệ với gia đình.

Ảnh cắt từ clip

Vụ việc gây xôn xao dư luận Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ vì hành vi nguy hiểm của cậu bé, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu giám sát và giáo dục trẻ nhỏ trong việc nhận thức nguy cơ cháy nổ, cũng như đảm bảo an toàn nơi công cộng từ phía gia đình và nhà trường.

"Hành vi này nguy hiểm không chỉ với cửa hàng mà còn với chính bản thân trẻ. Một khoảnh khắc bất cẩn có thể gây ra cháy lớn, thương vong hoặc thiệt hại tài sản. Đây là lời nhắc nhở quan trọng cho mọi bậc phụ huynh", một cư dân mạng bình luận.