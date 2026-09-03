Ngoe nguẩy hay nghoe nguẩy là một trong những cặp từ gây thắc mắc phổ biến, do chúng phát âm gần giống nhau giữa ng và ngh hoặc do thói quen nghe nói. Liệu bạn đã biết từ nào mới là cách viết chuẩn xác theo quy tắc tiếng Việt chưa?

Ngoe nguẩy hay nghoe nguẩy là thắc mắc chính tả phổ biến. Ảnh minh họa: AI

Câu trả lời chính xác: Ngoe nguẩy là từ đúng chính tả tiếng Việt.

Từ ngoe nguẩy được cấu tạo từ phụ âm đầu ng và vần oe, kết hợp với từ nguẩy. Đây là một từ láy tượng hình, dùng để miêu tả hành động hoặc trạng thái uốn lượn, vặn vẹo nhẹ nhàng, liên tục của một bộ phận nào đó, thường là đuôi của động vật hoặc vật thể mềm dẻo. Nó gợi lên hình ảnh sống động, trực quan về một hành động cụ thể. Ví dụ:

- Con chó con mừng rỡ, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không ngừng khi thấy chủ về.

- Đàn cá nhỏ ngoe nguẩy trong hồ nước trong xanh.

- Sợi dây thừng mềm mại ngoe nguẩy theo chiều gió.

Từ ngoe nguẩy không chỉ giới hạn trong việc miêu tả hành động của động vật mà còn có thể áp dụng cho một số vật thể khác, miễn là chúng có khả năng uốn lượn, chuyển động theo kiểu tương tự. Sự linh hoạt trong cách dùng này làm cho từ "ngoe nguẩy" trở nên phổ biến và quen thuộc trong đời sống hàng ngày cũng như trong văn học.

Ngược lại, nghoe nguẩy là một cách viết sai, không tồn tại trong hệ thống từ vựng chuẩn của tiếng Việt.

Sự nhầm lẫn này thường xuất phát từ việc phát âm và thiếu nắm vững các quy tắc cơ bản về cách dùng phụ âm đầu "ng" và "ngh" trong tiếng Việt. Trong khi "ngh" chỉ đi với các nguyên âm: i, e, ê, các âm còn lại và các nguyên âm đôi thì đi với “ng”.

Do đó trường hợp của "nghoe nguẩy", việc sử dụng ngh trước vần oe là không đúng quy tắc.

Hy vọng rằng, với những giải thích chi tiết và quy tắc rõ ràng trên, bạn đã có thể tự tin phân biệt ngoe nguẩy hay nghoe nguẩy, cũng như nắm vững hơn các quy tắc chính tả về ng và ngh. Hãy luôn luyện tập và trau dồi để tiếng Việt của chúng ta ngày càng chuẩn xác và giàu đẹp hơn. Đừng quên chia sẻ bài viết này cho bạn bè, người thân đánh tránh mắc phải lỗi chính tả phổ biến này.