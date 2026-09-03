1. Thành phố nào ở Đông Nam Á đứng đầu bảng xếp hạng 20 thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt nhất thế giới năm 2026?
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Hà Nội, Việt Nam
0%
- Singapore0%
- Bangkok, Thái Lan0%
- Kuala Lumpur, Malaysia0%Chính xác
Bangkok đứng đầu bảng xếp hạng Best Cities for Nightlife 2026 của tạp chí du lịch Anh Time Out, vượt qua Berlin (Đức), New York (Mỹ) và Melbourne (Australia). Đây là bảng xếp hạng những thành phố có đời sống về đêm nổi bật nhất thế giới.
Hơn 24.000 người dân tại 150 thành phố trên thế giới được khảo sát về chất lượng đời sống về đêm, chi phí vui chơi, khả năng kết nối cộng đồng, mức độ an toàn, sự đa dạng, sôi động và thân thiện. Sau đó, dữ liệu được kết hợp với đánh giá của các biên tập viên, chuyên gia văn hóa và chuyên gia về hoạt động giải trí của Time Out.
2. Vì sao thành phố này được đánh giá cao về cuộc sống về đêm?
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Chủ yếu nhờ hệ thống hộp đêm cao cấp
0%
- Nhờ sự đa dạng từ quán bar vỉa hè, câu lạc bộ, rooftop bar đến ẩm thực đêm0%
- Vì có nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế nhất châu Á0%
- Vì là thành phố có chi phí vui chơi ban đêm thấp nhất thế giới0%Chính xác
Time Out cho rằng điểm đặc biệt của Bangkok nằm ở sự đa dạng của đời sống về đêm. Du khách có thể lựa chọn nhiều hình thức giải trí, từ những quán bar nhỏ bên đường, câu lạc bộ quy mô lớn, quán bar trên sân thượng với tầm nhìn toàn cảnh thành phố đến các địa điểm dành cho cộng đồng LGBTQ+.
Thành phố cũng nổi tiếng với văn hóa ăn uống về đêm, từ nhà hàng cao cấp đến những món ăn đường phố phục vụ lúc 2 giờ sáng. Theo khảo sát, 73% người dân Bangkok đánh giá cuộc sống về đêm tại thành phố là "tốt" hoặc "tuyệt vời". Phần lớn người được hỏi cũng cho rằng việc kết nối và tìm kiếm cộng đồng tại thành phố khá dễ dàng.
3. Hà Nội đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng những thành phố có cuộc sống về đêm tuyệt vời nhất năm 2026?
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Thứ 10
0%
- Thứ 120%
- Thứ 150%
- Thứ 190%Chính xác
Hà Nội đứng thứ 15 trong danh sách 20 thành phố có đời sống về đêm nổi bật nhất thế giới năm 2026. Đây cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng.
Time Out mô tả đời sống về đêm ở Hà Nội với bia hơi, các quán bia thủ công vỉa hè, cocktail bar và những địa điểm giải trí ẩn mình trong khu phố cổ. Một số địa điểm được nhắc đến gồm Workshop14, The Haflington và Unmute, nằm gần khu vực chợ đầu mối Long Biên.
4. Theo khảo sát, tỷ lệ người dân Hà Nội cho biết họ dễ kết nối với những người khác trong thành phố là bao nhiêu?
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63%
0%
- 67%0%
- 73%0%
- 82%0%Chính xác
Hà Nội cùng Bengaluru (Ấn Độ) xếp thứ hai về mức độ dễ dàng kết nối với cộng đồng, khi 82% người dân địa phương cho biết họ dễ dàng kết nối với những người khác trong thành phố. Hà Nội cũng ghi điểm về chất lượng và mức độ hợp lý của chi phí vui chơi về đêm, lần lượt đạt 67% và 63%. Những yếu tố này góp phần giúp Hà Nội đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng toàn cầu.
5. Thành phố nào dưới đây là thành phố Đông Nam Á khác cũng lọt top 20, bên cạnh Bangkok và Hà Nội?
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Singapore
0%
- Kuala Lumpur0%
- Manila0%
- Jakarta0%Chính xác
Singapore đứng thứ 19 trong bảng xếp hạng, sau Accra và trước Mexico City. Đáng chú ý, Singapore là thành phố được đánh giá an toàn nhất cho các hoạt động về đêm trong bảng xếp hạng: 93% người được khảo sát đánh giá Singapore là an toàn. Đời sống về đêm tại Singapore năm 2026 không chỉ xoay quanh các hộp đêm lớn mà còn có các nhóm cộng đồng tổ chức sự kiện, các quán cocktail, listening bar (quán chuyên trải nghiệm âm nhạc) và những mô hình giải trí kết hợp ăn uống, âm nhạc.
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- Nhờ sự đa dạng từ quán bar vỉa hè, câu lạc bộ, rooftop bar đến ẩm thực đêm
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