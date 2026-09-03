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Bangkok đứng đầu bảng xếp hạng Best Cities for Nightlife 2026 của tạp chí du lịch Anh Time Out, vượt qua Berlin (Đức), New York (Mỹ) và Melbourne (Australia). Đây là bảng xếp hạng những thành phố có đời sống về đêm nổi bật nhất thế giới.

Hơn 24.000 người dân tại 150 thành phố trên thế giới được khảo sát về chất lượng đời sống về đêm, chi phí vui chơi, khả năng kết nối cộng đồng, mức độ an toàn, sự đa dạng, sôi động và thân thiện. Sau đó, dữ liệu được kết hợp với đánh giá của các biên tập viên, chuyên gia văn hóa và chuyên gia về hoạt động giải trí của Time Out.