1. Thủ đô nước nào ít dân nhất thế giới?
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Palau
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Ngerulmud là thủ đô của Cộng hòa Palau, một quốc đảo nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương, thuộc vùng Micronesia. Theo báo cáo The United Nations Micronesia: Palau National Study 2024/25, Ngerulmud là thủ đô quốc gia ít dân nhất thế giới.
Ngerulmud nằm trong bang Melekeok, trên đảo Babeldaob. Theo điều tra dân số năm 2020 của Chính phủ Palau, bang Melekeok có 318 người. Đây là dân số toàn bang, không phải số liệu riêng của Ngerulmud, bởi thủ đô này không được thống kê dân cư độc lập.
Palau có hơn 340 hòn đảo, trong đó chỉ một số đảo có người sinh sống. Quốc gia này có diện tích đất liền khoảng 459km² và dân số khoảng 18.000 người. Dù quy mô nhỏ, Palau có vùng biển rộng lớn, hệ sinh thái san hô đa dạng và nổi tiếng với các hoạt động du lịch biển.
Cần lưu ý, Adamstown - thủ phủ quần đảo Pitcairn thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh - cũng có dân số rất ít. Tuy nhiên, Pitcairn không phải quốc gia có chủ quyền nên không được tính trong phép so sánh các thủ đô quốc gia.
2. Thủ đô nào nằm tại khu vực tiếp giáp biên giới ba quốc gia?
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Slovakia
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Bratislava, thủ đô của Slovakia, nằm ở khu vực tiếp giáp biên giới ba quốc gia gồm Slovakia, Áo và Hungary. Địa giới thành phố giáp Áo ở phía tây và Hungary ở phía nam. Đây là một trong những đặc điểm địa lý nổi bật của thủ đô này.
Bratislava nằm bên sông Danube, cách thủ đô Vienna của Áo khoảng 65km và Budapest của Hungary khoảng 200km. Thành phố từng giữ vai trò thủ đô của Vương quốc Hungary trong giai đoạn 1536-1783, đồng thời là nơi tổ chức lễ đăng quang của các vị vua Hungary trong nhiều thế kỷ.
3. Thủ đô hành chính của nước nào cao nhất thế giới?
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Bhutan
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- Nepal0%
- Malaysia0%Chính xác
Bolivia là quốc gia nằm sâu trong lục địa ở trung tâm Nam Mỹ. Đất nước này có hai thành phố giữ vai trò thủ đô theo những chức năng khác nhau: Sucre là thủ đô theo hiến pháp, còn La Paz là nơi đặt trụ sở chính phủ.
Trong đó, La Paz - thủ đô hành chính trên thực tế của Bolivia - nằm ở độ cao khoảng 3.631m so với mực nước biển, được Guinness World Records xác nhận là thủ đô cao nhất thế giới.
Thủ đô theo hiến pháp Sucre nằm ở độ cao khoảng 2.810m, là nơi đặt trụ sở Tòa án Tối cao Bolivia.
4. Thủ đô nào trên thế giới không có đèn tín hiệu giao thông?
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Vientiane, Lào
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- Thimphu, Bhutan0%
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Thimphu là thủ đô của Bhutan, nổi tiếng vì không sử dụng đèn tín hiệu giao thông. Tại các nút giao quan trọng, cảnh sát giao thông trực tiếp điều phối phương tiện bằng tay.
Theo Cơ quan Du lịch Bhutan, Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới điều tiết giao thông mà không cần đến hệ thống đèn tín hiệu. Thay vì các cột đèn đỏ, vàng, xanh, cảnh sát đứng trong những chốt điều khiển được thiết kế theo kiến trúc truyền thống để hướng dẫn các phương tiện lưu thông.
5. Quốc gia nào ở châu Á đã thông qua đạo luật về thủ đô dự phòng?
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Singapore
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Theo đạo luật có hiệu lực từ ngày 30/10/2026, Nhật Bản thiết lập cơ chế lựa chọn một hoặc nhiều địa phương làm "thủ đô thứ hai". Mục tiêu là bảo đảm các chức năng trọng yếu của quốc gia vẫn được duy trì nếu Tokyo hứng chịu thiên tai quy mô lớn, đồng thời phân tán các hoạt động kinh tế khỏi khu vực thủ đô hiện nay.
Thủ tướng Nhật Bản có thẩm quyền chỉ định địa phương làm thủ đô dự phòng trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các tỉnh. Theo thông tin cập nhật cuối tháng 10/2026, Osaka, Fukuoka, Hokkaido và Aichi là bốn địa phương đáp ứng các điều kiện để được xem xét.
Đáng chú ý, việc thành lập thủ đô thứ hai không đồng nghĩa Nhật Bản chuyển thủ đô chính thức khỏi Tokyo. Đây là phương án tăng cường khả năng ứng phó và duy trì hoạt động của quốc gia trong tình huống khẩn cấp.
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