Chính xác

Ngerulmud là thủ đô của Cộng hòa Palau, một quốc đảo nằm ở khu vực Tây Thái Bình Dương, thuộc vùng Micronesia. Theo báo cáo The United Nations Micronesia: Palau National Study 2024/25, Ngerulmud là thủ đô quốc gia ít dân nhất thế giới.

Ngerulmud nằm trong bang Melekeok, trên đảo Babeldaob. Theo điều tra dân số năm 2020 của Chính phủ Palau, bang Melekeok có 318 người. Đây là dân số toàn bang, không phải số liệu riêng của Ngerulmud, bởi thủ đô này không được thống kê dân cư độc lập.

Palau có hơn 340 hòn đảo, trong đó chỉ một số đảo có người sinh sống. Quốc gia này có diện tích đất liền khoảng 459km² và dân số khoảng 18.000 người. Dù quy mô nhỏ, Palau có vùng biển rộng lớn, hệ sinh thái san hô đa dạng và nổi tiếng với các hoạt động du lịch biển.

Cần lưu ý, Adamstown - thủ phủ quần đảo Pitcairn thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh - cũng có dân số rất ít. Tuy nhiên, Pitcairn không phải quốc gia có chủ quyền nên không được tính trong phép so sánh các thủ đô quốc gia.