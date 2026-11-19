1. Tỉnh nào có Ngã ba Đông Dương - nơi được ví von là một con gà gáy, ba nước cùng nghe?
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Gia Lai
0%
- Quảng Ngãi0%
- Đắk Lắk0%
- Lâm Đồng0%Chính xác
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ngã ba Đông Dương nằm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuộc tỉnh Kon Tum trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điểm tiếp giáp biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
Tại đây có cột mốc đánh dấu điểm tiếp giáp biên giới ba nước, được xây dựng trên một ngọn đồi cao 1.086m so với mực nước biển. Cột mốc có hình trụ tam giác, làm bằng đá hoa cương, ba mặt khắc quốc huy và tên của ba quốc gia.
Địa danh này nổi tiếng với câu ví von “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”, gợi nhắc vị trí đặc biệt của vùng đất nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
2. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh có đường biên giới trên bộ với cả hai quốc gia?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Việt Nam có 2 tỉnh có đường biên giới trên bộ với hai quốc gia. Đó là Điện Biên và Quảng Ngãi.
Điện Biên có đường biên giới trên bộ với Lào và Trung Quốc, trong khi Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia.
3. Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam được xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước đây. Đây là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên ngày 22/2/2009 và được khánh thành ngày 6/1/2011.
4. Cặp nông sản nào dưới đây làm nên thương hiệu của hai vùng đất thuộc tỉnh Quảng Ngãi?
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Tỏi Lý Sơn và quế Trà Bồng
0%
- Sầu riêng Nghĩa Hành và chuối ngự0%
- Cà phê Đắk Hà và mắc ca0%
- Hành tím Bình Hải và dưa hấu Sơn Tịnh0%Chính xác
Tỏi Lý Sơn và quế Trà Bồng là hai sản phẩm có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, gắn với những điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất đặc trưng của từng vùng.
Tỏi Lý Sơn được trồng trên nền đất hình thành từ núi lửa, còn quế Trà Bồng nổi tiếng với vùng nguyên liệu quế ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.
5. Địa danh nào của tỉnh Quảng Ngãi có vùng trồng loại sâm được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam?
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Măng Đen
0%
- Tu Mơ Rông0%
- Sa Huỳnh0%
- Lý Sơn0%Chính xác
Sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý, thường được mệnh danh là “quốc bảo” của Việt Nam. Loài sâm này sinh trưởng trên dãy núi Ngọc Linh, thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng.
Trong đó, xã Tu Mơ Rông là một trong những địa bàn có vùng trồng sâm Ngọc Linh nổi tiếng ở khu vực Kon Tum cũ.
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