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Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ngã ba Đông Dương nằm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y, thuộc tỉnh Kon Tum trước đây, nay là tỉnh Quảng Ngãi. Đây là điểm tiếp giáp biên giới của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tại đây có cột mốc đánh dấu điểm tiếp giáp biên giới ba nước, được xây dựng trên một ngọn đồi cao 1.086m so với mực nước biển. Cột mốc có hình trụ tam giác, làm bằng đá hoa cương, ba mặt khắc quốc huy và tên của ba quốc gia.

Địa danh này nổi tiếng với câu ví von “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”, gợi nhắc vị trí đặc biệt của vùng đất nằm ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.