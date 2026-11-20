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Tháng 12/2025, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận thủ đô Jakarta của Indonesia là thành phố đông dân nhất thế giới với khoảng 42 triệu người.

Theo Worldometer, dân số hiện tại của Indonesia là 287 triệu người, là nước đông dân thứ tư trên thế giới, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.