1. Thủ đô nước nào đông dân nhất thế giới?
-
Mỹ
0%
- Nhật Bản0%
- Bangladesh0%
- Indonesia0%Chính xác
Tháng 12/2025, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận thủ đô Jakarta của Indonesia là thành phố đông dân nhất thế giới với khoảng 42 triệu người.
Theo Worldometer, dân số hiện tại của Indonesia là 287 triệu người, là nước đông dân thứ tư trên thế giới, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.
2. Indonesia là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có 2 thủ đô, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Indonesia chỉ có một thủ đô là Jakarta. Năm 2019, Indonesia thông báo sẽ chuyển thủ đô đến Nusantara, thành phố mới đang được xây dựng. Dự án trị giá 32 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.
Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có 2 thủ đô là Malaysia. Thủ đô của Malaysia vẫn được thế giới công nhận là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở của chính phủ, trung tâm hành chính và pháp lý của Malaysia hiện tại là thành phố Putrajaya.
3. Thành phố nào từng giữ vị trí đông dân nhất thế giới suốt nhiều thập kỷ?
-
Thượng Hải
0%
- Dhaka0%
- Tokyo0%
- New Delhi0%Chính xác
Tokyo từng là thành phố đông dân nhất thế giới suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ năm 2000, tốc độ tăng dân số ở Jakarta và Dhaka gấp 5 và 7 lần so với thủ đô Nhật Bản. Tokyo hiện xếp thứ ba với 33 triệu dân, sau Jakarta và thủ đô Dhaka của Bangladesh.
Đến năm 2050, dân số Dhaka dự kiến đạt 52,1 triệu người, vượt Jakarta để trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới.
4. Đông Nam Á có mấy quốc gia có thủ đô trùng tên?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Singapore là nước duy nhất ở Đông Nam Á có tên thủ đô trùng với tên quốc gia. Đất nước này nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, giáp Malaysia và ngăn cách với Indonesia bằng eo biển Malacca. Theo The Culture Trip, tên gọi tiếng Anh Singapore bắt nguồn từ tiếng Mã Lai là Singapura, nghĩa là “thành phố sư tử”. Sư tử được xem là biểu tượng của quốc gia này.
5. Thủ đô nước Đông Nam Á nào có tên ngắn nhất?
-
Lào
0%
- Brunei0%
- Thái Lan0%
- Timor Leste0%Chính xác
Thủ đô của Timor Leste là Dili, cũng là thành phố lớn nhất nước này. Theo Telegraph, thế giới có 14 thủ đô tên chỉ có bốn chữ cái. Dili là một trong số đó và là thủ đô ở Đông Nam Á có tên ngắn nhất.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Brunei
- 2
- Dhaka
- Sai
- Nhật Bản