Chính xác

Indonesia được gọi là “xứ sở vạn đảo”. Số lượng đảo của nước này lên đến hơn 17.500. Tuy nhiên, Indonesia không phải đất nước có nhiều đảo nhất thế giới.

Thụy Điển mới là quốc gia nhiều đảo nhất với hơn 267.000 hòn đảo được tìm thấy. Xếp sau đó là Na Uy có 239.000 hòn đảo, Phần Lan có 180.000 đảo.