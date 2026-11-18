1. Nước nào có đường bờ biển dài nhất châu Á?
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Philippines
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- Indonesia0%
- Nhật Bản0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Indonesia nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo World Atlas, Indonesia có đường bờ biển dài nhất châu Á, khoảng 54.720km. Đường bờ biển kéo dài tạo điều kiện để đất nước này phát triển về mặt du lịch, kinh tế hay sự đa dạng của hệ động, thực vật biển. Trong khi đó, Philippines có đường bờ biển dài khoảng 36.289km, đứng sau Indonesia ở châu Á.
2. Đây cũng là đất nước có nhiều đảo nhất thế giới, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Indonesia được gọi là “xứ sở vạn đảo”. Số lượng đảo của nước này lên đến hơn 17.500. Tuy nhiên, Indonesia không phải đất nước có nhiều đảo nhất thế giới.
Thụy Điển mới là quốc gia nhiều đảo nhất với hơn 267.000 hòn đảo được tìm thấy. Xếp sau đó là Na Uy có 239.000 hòn đảo, Phần Lan có 180.000 đảo.
3. Đảo nào ở Indonesia là đảo đông dân nhất thế giới?
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Lombok
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- Komodo0%
- Java0%
- Bali0%Chính xác
Indonesia cũng được xem là đảo quốc lớn nhất thế giới. Java là đảo lớn thứ 13 thế giới nhưng đông dân nhất với hơn 150 triệu người, chiếm gần 60% cư dân Indonesia.
Thủ đô Jakarta, thành phố lớn nhất cả nước nằm ở phía Tây Bắc hòn đảo này, là một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất thế giới.
4. Quốc gia này có mấy múi giờ?
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- 30%
- 40%Chính xác
Indonesia hiện có 3 múi giờ, gồm giờ Tây Indonesia (WIB, UTC+7), giờ Trung Indonesia (WITA, UTC+8) và giờ Đông Indonesia (WIT, UTC+9). Do lãnh thổ trải dài từ đông sang tây, quốc gia này sử dụng các múi giờ khác nhau để phù hợp với thời gian ở từng khu vực. Indonesia hiện là quốc gia có nhiều múi giờ nhất Đông Nam Á.
5. Quốc gia này có mức sống rẻ thứ mấy Đông Nam Á?
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Theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2026 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, Indonesia có chi phí sống rẻ nhất tại Đông Nam Á.
Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn, đặt cho thành phố này chỉ số là 100 (index = 100) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia khác.
Chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1, thấp nhất Đông Nam Á và thấp thứ 8 châu Á.
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Xem thêm về:
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trắc nghiệm địa lý
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