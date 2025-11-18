Ngày 18/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1985, trú xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Nam bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã có tài liệu, chứng cứ xác định: Lợi dụng nhu cầu giải quyết các thủ tục về đất đai và sự thiếu hiểu biết pháp luật của một số người dân, Nam đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, nhập và tách thửa, xử lý vi phạm trên đất, hoàn thiện hồ sơ nhà đất, nhằm tạo niềm tin với người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Văn Nam đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 22 bị hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thông qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng, không giao tiền cho các cá nhân tự nhận có khả năng “chạy” thủ tục đất đai, “làm nhanh – làm gọn”, “quen biết”...