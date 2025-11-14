Ngày 14/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Mai Hương (42 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo truy tố, năm 2018, các ông, bà Trần Thái L., Phạm Nhật P., Đào Đan T., Hồ Văn S., Nguyễn Anh T., Lại Hoàng C. và Hoàng Thanh S. chuyển tiền cho Huỳnh Đại Quang Nhựt (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án ở Australia do Nhựt là chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Nhựt không giao nhà và cũng không trả lại tiền.

Đến tháng 8/2023, khi biết tin Nhựt về Việt Nam, các nạn nhân họp bàn tìm cách tố cáo Nhựt đến cơ quan công an.

Lúc này, chị Phùng Thị H. (em dâu bà Đào Đan T.) giới thiệu mọi người gặp Hương (người quen biết với H. từ trước) để nhờ giúp đỡ.

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương. Ảnh: TP

Khi gặp các nạn nhân, Hương tự giới thiệu đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều người trong ngành công an, có thể giúp mọi người đòi lại tiền. Tiếp đó, Hương yêu cầu mỗi người đưa 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng thuê luật sư và 2 tỷ đồng để “chi phí cho anh em làm việc”.

Các bị hại đồng ý và đã chuyển tổng cộng 13,86 tỷ đồng cho Hương.

Đến tháng 10/2023, do vẫn chưa lấy lại được tiền từ Nhựt, các nạn nhân gọi điện hỏi thì được Hương yêu cầu đưa thêm tiền để đăng báo, lên truyền hình tố giác hành vi lừa đảo của Nhựt. Tuy nhiên, mọi người không đồng ý và yêu cầu Hương trả lại tiền. Lúc này, Hương nói đã đưa hết số tiền cho một số cán bộ ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nên không thể lấy lại.

Nghi ngờ bị lừa đảo, tháng 11/2023, các nạn nhân làm đơn tố cáo Hương tới cơ quan công an.

Sau khi bị bắt, Hương thừa nhận đã nhận số tiền 13,86 tỷ đồng của các nạn nhân nhưng không thừa nhận việc cung cấp thông tin rằng mình đang làm việc tại Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, Hương khai số tiền nhận được đã đưa cho một số cán bộ Công an TPHCM để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, quá trình điều tra không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Hương đưa tiền cho cán bộ công an.

Tại phiên tòa, Hương không thừa nhận hành vi lừa đảo, bị cáo một mực khẳng định đã đưa tiền cho cán bộ công an để nhờ giúp các bị hại.

Xét thấy lời khai của bị cáo Hương về việc đưa tiền cho một số cán bộ công an TPHCM là không có căn cứ; hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.