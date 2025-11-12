Ngày 12/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Quang Mẫn (32 tuổi, quê Đồng Nai) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Mẫn nguyên là chuyên viên khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chi nhánh Tân Bình, phòng giao dịch Bàu Cát. Tại chi nhánh, Mẫn được phân công tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ vay của khách hàng.

Bị cáo Dương Quang Mẫn. Ảnh: TP

Trong thời gian làm việc tại đây, Mẫn quen biết vợ chồng ông Trần An Lập và bà Trần Thị Phương Trang. Ngày 12/12/2019, do có nhu cầu vay vốn kinh doanh, ông Lập và bà Trang ký hợp đồng tín dụng để vay 3,5 tỷ đồng.

Đến ngày 21/9/2020, ông Lập và bà Trang ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng nêu trên, nâng hạn mức tín dụng lên 5 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện giải ngân.

Tháng 6/2021, do nợ nần nhiều người và không có khả năng chi trả, Mẫn nảy sinh ý định lập giấy nhận nợ, giả chữ ký của ông Lập để giải ngân toàn bộ 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sau đó, bị cáo chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản của một người bạn, nhờ người này chuyển lại cho mình. Nhận được tiền, Mẫn đem đi trả nợ hết.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội do đó cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.