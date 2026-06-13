Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú tại TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại TP Cần Thơ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Vũ Thùy Trang cầm đầu trong đường dây sản xuất, mua bán yến giả. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest”.

Để mở rộng thị trường, Trang sử dụng nhiều trang Facebook để quảng bá, livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến, qua đó tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Sản phẩm yến giả được bán ra thị trường. Ảnh: CACC

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và không thực hiện thủ tục công bố sản phẩm theo quy định, các đối tượng vẫn đặt gia công sản phẩm tại các cơ sở bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng/hũ.

Sau đó, nhóm này tự thiết kế bao bì, tem nhãn, xây dựng thương hiệu và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất yến giả. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã đặt gia công sản phẩm tại cơ sở bên ngoài nhưng không kiểm tra thành phần, công thức sản xuất hay nguồn gốc nguyên liệu.

Đáng chú ý, trên bao bì sản phẩm ghi thông tin nơi sản xuất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định các doanh nghiệp được ghi trên nhãn hàng hóa hoàn toàn không tồn tại.

Toàn bộ thông tin về đơn vị và địa chỉ sản xuất đều do các đối tượng tự tạo nhằm đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.

Các loại nguyên liệu dùng để sản xuất yến giả. Ảnh: CACC

Công đoạn đóng gói, bao bì để bán ra thị trường. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TPHCM đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại phường Tân Thuận, TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.