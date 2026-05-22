Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ông Lo là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Huỳnh Văn Lo. Ảnh: Thành Anh

Trước đó, hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm yến sào không bảo đảm chất lượng nên tập trung xác minh.

Công an kiểm tra cơ sở sản xuất yến của ông Lo. Ảnh: Thành Anh

Khi kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn, chuẩn bị đưa ra thị trường.

Các sản phẩm này được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung công bố, có dấu hiệu là hàng giả về chất lượng.

Công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến kém chất lượng, chuẩn bị đưa ra thị trường. Ảnh: Thành Anh

Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong một tháng cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong đó, công an đã xử phạt vi phạm hành chính 28 vụ với tổng số tiền gần 190 triệu đồng và khởi tố 1 vụ án hình sự.