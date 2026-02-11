Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vinh về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất riềng xay của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, trú xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh).

Công an thu giữ gần 2 tấn riềng xay đã trộn Vàng O và chất tẩy đường. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Vinh đang chế biến riềng xay tươi có trộn chất tẩy đường và Vàng O – đều là các hóa chất bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 2 tấn riềng xay thành phẩm có màu vàng đậm và vàng nhạt, được xác định đều pha trộn Vàng O và chất tẩy đường.

Theo lời khai ban đầu, từ năm 2024, vợ chồng ông Vinh thu mua riềng và củ chuối tươi của người dân trên địa bàn xã, sau đó mang về chế biến thành riềng xay để bán làm thực phẩm.

Để sản phẩm có màu vàng đẹp, tươi lâu và bán được giá cao, ông Vinh đã tìm hiểu trên mạng và mua các loại hóa chất trôi nổi trên thị trường về sử dụng.

Riềng xay thành phẩm được trộn chất tẩy đường và Vàng O. Ảnh: CACC

Sau khi chế biến, riềng xay được bán cho các tiểu thương rồi phân phối tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh hoặc cung cấp cho các đầu mối đưa vào công ty trong khu công nghiệp để chế biến suất ăn cho công nhân.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiêu thụ khoảng 300kg riềng xay thành phẩm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Vàng O thuộc nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, chăn nuôi hay trồng trọt.

Trong khi đó, chất tẩy đường là hợp chất có tính khử mạnh, thường được dùng làm chất tẩy trắng trong công nghiệp; nếu sử dụng trong chế biến thực phẩm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng và nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Dụng cụ để pha trộn, chế biến riềng xay. Ảnh: CACC

Chất Vàng O bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.