Trước đó, Mai Hồng Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Mai Hồng Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngọc bị TAND tỉnh Hưng Yên xử phạt 22 năm tù giam, nhưng được tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật, Ngọc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, trốn thi hành án.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Mai Hồng Ngọc đang lẩn trốn tại địa bàn phường Láng, TP Hà Nội.

Đến ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, tiến hành truy bắt và bắt giữ thành công Mai Hồng Ngọc.