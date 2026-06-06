Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra lô hàng của ông T. Ảnh: XH

Trước đó, sáng ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury trên đường Nguyễn Trãi do ông Nguyễn Đình T. (SN 1997) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1.820 sản phẩm hàng hóa đang bày bán, kinh doanh tại cửa hàng trên không có hóa đơn, chứng từ, nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Các sản phẩm hàng hóa gồm túi xách, giày, mắt kính, dây thắt lưng, mũ, quần, áo các loại được gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới, tổng giá trị hàng hóa hơn 1,2 tỷ đồng.

Làm việc với công an, ông T. khai nhận đã mua các loại hàng hóa nêu trên ở chợ đầu mối Ninh Hiệp (phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và đặt mua trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram.

Mặc dù biết các hàng hóa này là hàng hóa giả mạo các thương hiệu nhưng ông T. vẫn mua với giá rẻ để bán lại kiếm lời.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã tạm giữ toàn bộ các sản phẩm này cùng một số tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ.