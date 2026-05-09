Ngày 9/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Cổ phần Detech Konnai có dấu hiệu sản xuất cà phê hòa tan giả.

Hộp cafe giả do Công ty Cổ phần Detech Konnai sản xuất. Ảnh: CACC

Qua xác minh nguồn tin về tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm của doanh nghiệp này.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Thị Hương (SN 1974, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (SN 1975, Giám đốc phụ trách nhà máy), Trần Hữu Thế (SN 1986, Phó giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (SN 2002, Tổ trưởng tổ sản xuất) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã tổ chức sản xuất, tiêu thụ cà phê hòa tan giả mang thương hiệu “Rock - Cafe Muối - Vietnamese Salted Instant Coffee”.

Quá trình khám xét Công ty Cổ phần Detech Konnai. Ảnh: CACC

Khám xét nhà máy của công ty, lực lượng chức năng thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, chứa tổng cộng 198.698 gói cà phê hòa tan, cùng 25.250 gói cà phê thành phẩm chưa đóng hộp.

Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu như “Cafe Muối Rock”, “Cafe socola và bạc hà Crush”, “Cafe dừa Chill”, “Cafe sữa Boost”, “Cafe nhân sâm LIFE”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ việc sản xuất.