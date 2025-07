Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga chiều 28/7 cho biết vừa ban hành công văn gửi các địa phương về giám sát, thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm.

Trước đó, Cục đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng (số nhà 35, ngõ 34 đường Đỗ Lý Khiêm, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) với 5 hành vi, trong đó có hành vi sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường thực phẩm không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Sản phẩm vi phạm là 2 lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANCIVITA D3-GT (số lô 01.02.25, sản xuất ngày 12/2/2025; hạn dùng 11/2/2028 và số lô 01.06.23, sản xuất ngày 2/6/2023, hạn dùng 1/6/2026). Đây là sản phẩm bổ sung vitamin D3, canxi.

Sản phẩm này được cấp Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm số 2375/2019/ĐKSP ngày 12/3/2019. Đơn vị công bố sản phẩm là Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận, địa chỉ Phố Hồ (lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH dược phẩm & TPCN Hương Hoàng sản xuất.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Công ty Hương Hoàng đã đưa thêm một số thành phần như dầu cọ, Lecithin (chất béo tự nhiên), Nipagin (chất bảo quản), Nipasol (chất bảo quản), Ethyl Vanilin (chất tạo hương), Titan dioxyd, Tatrazine lake (màu thực phẩm tổng hợp), Tatrazine (màu hóa học) vào lô sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố giám sát, thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên, trường hợp vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.